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8 апреля, источник: Коммерсантъ

К выводу средств из Промсвязьбанка подключили юриста

Басманный суд столицы заочно арестовал бывшего юриста Промсвязьбанка (ПСБ) Сергея Зорина. В СКР его считают одним из участников операции по выводу 87,2 млрд руб. из средств банка. Огромная сумма за несколько часов была выведена на Кипр, раздроблена и легализована. Указания о выводе €1 млрд, по версии следствия, отдали в то время акционеры ПСБ Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые таким образом лишили банк практически всей ликвидности перед его крахом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сергей Зорин обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). ГСУ СКР ходатайствовало перед Басманным судом о его домашнем аресте, поскольку официально местонахождение и место работы фигуранта на данный момент не установлены. Об этом сообщила «Ъ» представитель суда Ирина Софинская.

52-летний Сергей Зорин ранее работал юристом Промсвязьбанка, а сейчас он является фигурантом масштабного дела о выводе 87,2 млрд руб. (по курсу на тот момент около €1 млрд) из ПСБ. Незаконные действия, считают в СКР, совершались по указанию тогдашних акционеров ПСБ братьев Ананьевых. Перед тем как подавать ходатайство о заочном аресте господина Зорина, его объявили в международный розыск. По данным следствия, он, как и большинство других обвиняемых по этому делу, сейчас находится на Кипре.

Сделка по выводу средств из банка, по материалам расследования, была произведена 14 декабря 2017 года и заняла всего несколько часов.

По версии следствия, к этому времени, братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ нарушений при кредитовании, создали преступную группу и вовлекли в нее восемь сотрудников банка и одного иностранца — менеджера подконтрольной им компании. Целью группы, в которую, по версии СКР, входил и господин Зорин, было хищение денег. По указанию братьев Ананьевых 14 декабря 2017 года сообщники перевели на счета нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V. €1 млрд якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные АО «Промсвязькапитал», PSB Finance S. A. UNDT и других компаний, деятельность которых контролировалась владельцами ПСБ. При этом, считает следствие, фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной.

Одновременно с перечислением всей суммы на счета в кипрском отделении Промсвязьбанка сообщники изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, якобы подтверждающие законность совершенных операций. В дальнейшем, по данным СКР, вся выведенная сумма была раздроблена, а господа Ананьевы организовали ее легализацию. Итогом операции стало лишение банка практически всех его ликвидных активов накануне краха кредитного учреждения.

СКР, ФСБ и Росфинмониторинг в рамках расследования установили принадлежащее братьям Ананьевым имущество на 90 млрд руб., на которое был наложен арест.

Отметим, что, как рассказывал «Ъ», Интерпол отказался разыскивать Дмитрия и Алексея Ананьевых, посчитав их уголовное преследование политически мотивированным. Поэтому, скорее всего, и международный розыск других фигурантов может оказаться бесперспективным.

Владислав Трифонов

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