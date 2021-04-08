05:54 (мск), источник: ТАСС
В Северной Ирландии возобновились беспорядки
ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Волнения возобновились в среду в Северной Ирландии, где протестующие подожгли автобус. Об этом говорится в сообщении полиции этой
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Джонсон подчеркнул, что единственный путь к преодолению разногласий заключается «в диалоге, а не в насилии и криминале».
Причиной волнений, не утихающих с начала прошлой недели, стало недовольство решением прокуратуры Северной Ирландии отказаться возбуждать дело в отношении членов
Кроме того, протестующие недовольны условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit между Лондоном и Брюсселем. По мнению юнионистов, закрепленное в документе требование о наличии контрольных процедур для перевозки ряда товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, позволяющее избежать появления границы между Ольстером и состоящей в Евросоюзе Республикой Ирландия, грозит в перспективе ростом республиканских настроений в северной части острова.
Всего в результате беспорядков, во время которых стражей порядка закидывают камнями, ранения получили более 40 полицейских. Как ранее сообщали в правоохранительных органах, в беспорядках принимают участие в основном молодые люди. По итогам протестных акций на прошлой неделе были задержаны девять человек, в том числе подросток в возрасте 13 лет.