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05:54 (мск), источник: ТАСС

В Северной Ирландии возобновились беспорядки

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Волнения возобновились в среду в Северной Ирландии, где протестующие подожгли автобус. Об этом говорится в сообщении полиции этой административно-политической части Великобритании. По ее информации, в Белфасте манифестанты угнали двухэтажный автобус, после чего бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью, из-за чего автобус сгорел. Кроме того, сообщается о нападении на фотокорреспондента, который освещал беспорядки.

Источник: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил происходящее. «Я глубоко обеспокоен сценами насилия в Северной Ирландии, особенно нападениями на полицию Северной Ирландии, которая защищает граждан, предпринимателей, нападениями на водителя автобуса и на журналиста», — написал глава правительства в Twitter.

Джонсон подчеркнул, что единственный путь к преодолению разногласий заключается «в диалоге, а не в насилии и криминале».

Как сообщает телеканал Sky News, беспорядки продолжаются в районах, где проживают лоялисты, которые выступают за более тесную связь Ольстера с остальной Великобританией.

Причиной волнений, не утихающих с начала прошлой недели, стало недовольство решением прокуратуры Северной Ирландии отказаться возбуждать дело в отношении членов национал-республиканской партии Sinn Fein, которые в условиях коронавирусных ограничений посетили похороны бывшего участника так называемой Временной ирландской республиканской армии Бобби Стори, боровшегося за отделение региона от Соединенного Королевства.

Кроме того, протестующие недовольны условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit между Лондоном и Брюсселем. По мнению юнионистов, закрепленное в документе требование о наличии контрольных процедур для перевозки ряда товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, позволяющее избежать появления границы между Ольстером и состоящей в Евросоюзе Республикой Ирландия, грозит в перспективе ростом республиканских настроений в северной части острова.

Всего в результате беспорядков, во время которых стражей порядка закидывают камнями, ранения получили более 40 полицейских. Как ранее сообщали в правоохранительных органах, в беспорядках принимают участие в основном молодые люди. По итогам протестных акций на прошлой неделе были задержаны девять человек, в том числе подросток в возрасте 13 лет.

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