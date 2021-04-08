Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 апреляМеждународный день цыган, рождение Тамерлана и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
11:41 (мск), источник: ТАСС

СМИ: при израильском авиаударе по окрестностям Дамаска пострадали четверо военных

ТАСС, 8 апреля. По меньшей мере четверо сирийских военнослужащих получили в четверг ранения в результате ракетного удара по окрестностям Дамаска, который нанесли самолеты израильских ВВС. Об этом со ссылкой на военный источник сообщило агентство SANA.

По его сведениям, сирийским зенитчикам удалось сбить большую часть ракет, однако ряду объектов причинен материальный ущерб.

Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее агентство сообщило, что средства противовоздушной обороны Сирии ведут огонь по целям над районами на юге страны. Атака велась со стороны Ливана и оккупированных Голанских высот.

 Один ребенок из 100 рождается с необычными половыми хромосомами, гонадами или гениталиями. Иногда это сразу бросается в глаза
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Лавров назвал тупой линию Вашингтона в отношениях с Москвой
В Госдуму внесут законопроект против «серой занятости»
Роспотребнадзор назвал условие отмены масочного режима в офисах
В России пятый день подряд выявляют менее 9 тысяч случаев COVID
Ученые обнаружили «пятую силу природы», не известную науке
РФ поставит США последние ракетные двигатели РД-180
Новые правила выплаты пособий по безработице вступили в силу
Авто
Роботы-собаки вышли на службу в армии Четвероногих псов протестировали французские военные
Кино
Бородина сходила на спектакль с Литвиновой и попала в больницу Ведущая «Дома 2» рассказала о «подкосивших ее выстрелах» в театре
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Почему Киркоров и Пугачёва разошлись на самом деле
Леди
Жертва скопинского маньяка: «Согласие на фильм я не давала» Екатерина Мартынова — о том, что была введена в заблуждение редакторами
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Мясников заболел и дал совет россиянам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь