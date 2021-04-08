11:41 (мск), источник: ТАСС
СМИ: при израильском авиаударе по окрестностям Дамаска пострадали четверо военных
ТАСС, 8 апреля. По меньшей мере четверо сирийских военнослужащих получили в четверг ранения в результате ракетного удара по окрестностям Дамаска, который нанесли самолеты израильских ВВС. Об этом со ссылкой на военный источник сообщило агентство SANA.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.