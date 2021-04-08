05:06 (мск), источник: Коммерсантъ
В воинской части в Дагестане произошло возгорание танка
На территории воинской части в Буйнакском районе Дагестана произошло возгорание танка, сообщила
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«7 апреля 2021 года около 23:00 (совпадает с московским.— “Ъ”) на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка», — говорится в сообщении
Утверждается, что возгорание быстро ликвидировали пожарными расчетами.
Baza и Mash сообщают, что танк взорвался. По информации Baza, сдетонировали боеприпасы, которые были загружены в танк. Утверждается, что взрыв мог произойти