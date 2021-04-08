Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
10Пасха в условиях пандемии
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
05:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В воинской части в Дагестане произошло возгорание танка

На территории воинской части в Буйнакском районе Дагестана произошло возгорание танка, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Никто не пострадал. По информации СМИ, после возгорания произошел взрыв.

«7 апреля 2021 года около 23:00 (совпадает с московским.— “Ъ”) на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка», — говорится в сообщении пресс-службы (цитата по «Интерфаксу»).

Утверждается, что возгорание быстро ликвидировали пожарными расчетами.

Baza и Mash сообщают, что танк взорвался. По информации Baza, сдетонировали боеприпасы, которые были загружены в танк. Утверждается, что взрыв мог произойти из-за короткого замыкания.

 Следственный комитет отреагировал на интервью Сергея Фургала
Песков сообщил, будут ли индексированы пенсии работающим россиянам
СМИ: США готовятся выслать российских дипломатов
США и группа стран обсудили военную активность России
Зять Ельцина оказался владельцем виллы на острове пиратов
Глава «Вектора» рассказал о людях, не чувствительных к вакцинам
Гигантский варан пришел в супермаркет Таиланда за молоком
Во Франции обнаружена «древнейшая карта мира»
Золотов: Росгвардия не позволит экстремистам раскачать ситуацию
Hi-Tech
Глава Xiaomi раскрыл секрет второго экрана Mi 11 Ultra Его взяли из другого популярного устройства
Авто
Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после ДТП Ему грозит до двух лет колонии
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Как выглядит вдова Бодрова после смерти актера
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Новости партнеров
Люди подобрали котенка на улице. Когда он вырос, стало ясно, что это не кот
Этот опрос определит будущее России. Твое участие чрезвычайно важно
Все началось с холодильников: почему без них мы бы не стали продуктивными
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь