17:46 (мск), источник: Daily Storm
Блогер Бил заявил о готовности продать все свои машины ради помощи пострадавшей в ДТП
По словам виновника происшествия, он хотел бы поменяться с этой женщиной местами.
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Устроивший ДТП в центре Москвы блогер Эдвард Бил заявил, что готов продать все свои машины, чтобы помочь пострадавшей в ДТП Марии Артемовой. По его словам, он бросает «все силы» на помощь женщине и не будет снимать видео в ближайшее время. Также Бил утверждает, что «сам не понимает», как выехал на встречную полосу перед столкновением.
Сейчас много проблем, и надо решать их с потерпевшей Марией. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась. Мы обсуждали продажу всех моих машин. Может, миллионов пять с этого будет, и все отдам.
По словам блогера, он не знает, как выехал на встречную полосу. «Машину не заносило. Может, 80−90 километров в час, с такой скоростью ехал. Если бы была еще больше, от меня бы тоже ничего не осталось. Но если бы была возможность, я бы поменялся с [пострадавшей] местами», — признался он.
На вопрос, продолжает ли он снимать видео, Бил ответил отрицательно, уточнив, что сейчас сконцентрирован на помощи Марии.
Тверской суд Москвы 3 апреля избрал Эдварду Билу по делу о ДТП на Смоленской площади в центре столицы меру пресечения в виде запрета определенных действий до 1 июня 2021 года. Блогеру нельзя покидать место фактического проживания, пользоваться телефоном и интернетом, за исключением экстренных ситуаций, а также управлять транспортными средствами.
ДТП с участием блогера Эдварда Била произошло днем 1 апреля напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Водитель, сидевший за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу. В результате этого маневра столкнулись пять автомобилей. Серьезные травмы получила консультант Госдумы Мария Артемова. Сейчас она находится в реанимации. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Егор Латышев