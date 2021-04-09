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06:39 (мск), источник: ТАСС

Врач заявил в суде, что смерть Джорджа Флойда наступила от удушения

Низкий уровень кислорода привел к повреждению мозга и вызвал аритмию, которая остановила его сердце, сообщил пульмонолог Мартин Тобин.

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Смерть при задержании темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года наступила от недостатка кислорода вследствие удушающего приема, который применил в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейский Дерек Шовин 25 мая прошлого года. Об этом заявил в четверг пульмонолог Мартин Тобин, давая показания на проходящем судебном процессе по данному делу.

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«Флойд умер от низкого уровня кислорода. Это привело к повреждению мозга, а также вызвало аритмию, которая остановила его сердце», — приводит слова выступившего в суде в качестве медэксперта Тобина телеканал CBS.

Медэксперт также отметил, что, судя по видео, частота дыхания Флойда была в пределах нормы, таким образом действие некоторых препаратов, которые он мог принимать, не влияли на респираторную функцию его организма во время задержания.

Ранее на суде дал показания медик Брэдфорд Уэнкид Лэнгенфилд, который пытался оказать помощь Флойду, когда его привезли в больницу. Он отметил, что причиной смерти афроамериканца, вероятно, была нехватка кислорода. «Это одна из наиболее вероятных причин», — сказал он. Лэнгенфилд также констатировал, что нехватка кислорода могла быть вызвана и действием некоторых препаратов, которые принимал Флойд.

После смерти афроамериканца в США произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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