В России за сутки выявили более 9 тысяч заразившихся коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки от COVID-19 умерли 402 человека, что на 10,14% больше, чем днем ранее (365). Общее число летальных случаев с начала пандемии выросло до 102 247.
Выздоровели 9662 человека, всего — 4 248 700.
Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:
6 апреля Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость коронавирусом в шести регионах страны превышает среднероссийские показатели. Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что «вирус не отступил», и призвал Роспотребнадзор, ученых и врачей разработать дополнительные меры защиты россиян. При этом спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса с меньшими издержками и потерями, чем многие другие страны.