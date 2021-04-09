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11:10 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили более 9 тысяч заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России было зафиксировано 9150 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 5,51% больше, чем накануне (8672). Пять дней до этого число заразившихся составляло менее 9 тыс. Общее число заразившихся достигло 4 623 984 человек.

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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2421 (1 044 220 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 703 (400 989),
  • Московская область — 594 (237 471),
  • Нижегородская область — 249 (109 783),
  • Ростовская область — 242 (83 003).
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За сутки от COVID-19 умерли 402 человека, что на 10,14% больше, чем днем ранее (365). Общее число летальных случаев с начала пандемии выросло до 102 247.

Выздоровели 9662 человека, всего — 4 248 700.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

  • Москва — 57 (17 139 за все время),
  • Санкт-Петербург — 30 (12 551),
  • Ростовская область — 26 (3771),
  • Свердловская область — 14 (2812),
  • Красноярский край — 13 (3259).

6 апреля Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость коронавирусом в шести регионах страны превышает среднероссийские показатели. Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что «вирус не отступил», и призвал Роспотребнадзор, ученых и врачей разработать дополнительные меры защиты россиян. При этом спикер Совета федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса с меньшими издержками и потерями, чем многие другие страны.

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