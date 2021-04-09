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14:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британский миллионер Ричард Саттон убит в собственном поместье

Один из богатейших людей Британии сэр Ричард Саттон был обнаружен мертвым со следами ножевых ранений в четверг вечером в своем поместье в Дорсете.

Источник: FAMILY HANDOUT

Его жена также получила ножевые ранения и находится в тяжелом состоянии.

Человек, задержанный по подозрению в убийстве по горячим следам, также находится в больнице, однако угрозы для его жизни нет.

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В списке самых богатых людей Великобритании, составляемом газетой Sunday Times, Ричард Саттон в 2020 году занимал 435-е место. По данным газеты, состояние семьи сэра Ричарда оценивается в 301 млн фунтов (около 412 млн долларов).

Его семье принадлежит несколько отелей класса люкс и большое портфолио недвижимости и сельскохозяйственных угодий.

Как сообщает полиция, подозреваемый, родом из Джиллингема, и сэр Ричард знали друг друга. Предполагаемый убийца был арестован в результате полицейской операции в лондонсокм районе Хаммерсмит.

В частности, Саттон владел знаменитыми лондонскими гостиницами Sheraton Grand London Park Lane и Athenaeum Hotel в зажиточном районе Мейфейр.

Сэр Ричард владел одной из самых престижных гостиниц Лондона - Sheraton Grand London Park Lane | Источник: PA MEDIA

В заявлении принадлежавшей ему компании Sir Richard Sutton Limited говорится, что сотрудники глубоко опечалены и потрясены его внезапной кончиной.

«Сэр Ричард был заботливым, щедрым и добрым семьянином, который искренне считал тех, кто работал на него, членами своей большой семьи», — говорится в заявлении компании.

Источник: BBC News Русская служба

Член парламента от Северного Дорсета и друг сэра Ричарда Саймон Хоар, которого полиция по долгу службы проинформировала о случившемся, назвал обстоятельства смерти глубоко шокирующими.

«Он был милейшим человеком, с прекрасным чувством юмора, проницательным и гениальным, — отметил Хоар. — Его смерть при столь ужасных обстоятельствах стала огромной потерей для его семьи».

По словам полиции, подозреваемый в убийстве и сэр Ричард знали друг друга | Источник: BBC News Русская служба

Арест по горячим следам

Подозреваемый в преступлении был арестован по горячим следам на западе Лондона в 150 км от места совершения преступления в результате совместных действий полиции шести графств.

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«Там было 30 или 40 полицейских машин, и прибывали все новые», — рассказала журналистам жительница района Чизик Морин Кейн, которая услышала на улице шум сталкивающихся машин и выглянув из окна, увидела, как вооруженные полицейские задерживают водителя заблокированного автомобиля.

«Этот человек в машине был ранен, а вокруг было около 20 полицейских. Они кричали и требовали, чтобы он назвал свое имя. Затем приехала скорая помощь. Его раны выглядели серьезными, ему около получаса оказывали помощь прямо на обочине, а потом увезли на скорой помощи», — сообщила женщина.

По ее словам, полиция специально врезалась в его машину, чтобы остановить ее.

Позже полиция подтвердила, что в результате нападения в поместье Хайер Лэнгам неподалеку от Джиллингема в графстве Дорсет 83-летний сэр Ричард Саттон получил ножевые ранения, от которых вскоре скончался. Его супруга также была ранена и доставлена на вертолете в больницу Бристоля, где находится в тяжелом состоянии.

Нападавший, имя которого не называется, также был доставлен в больницу, однако его жизни ничто не угрожает. О мотивах этого преступления также пока ничего не известно.

Убийство произошло в поместье сэра Ричарда в Хайер Лэнгам, графство Дорсет | Источник: BBC News Русская служба

«Мы проведем всестороннее расследование с целью выяснить, что именно произошло в поместье Хайер Лэнгам, и я бы хотел, чтобы все, кто видел и слышал что-то подозрительное вечером 7 апреля, обращались к нам», — заявил инспектор дорсетской полиции Саймон Хакстер, который возглавил расследование.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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