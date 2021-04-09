Британский коронер признал, что смерть российского бизнесмена Глушкова была насильственной

«С учетом всей документации, всех собранных доказательств [можно прийти к выводу, что] Николай Глушков умер в результате противоправного убийства», — заявил Инияма. Во время заседания были заслушаны показания дочери Глушкова Натальи. Она рассказала о том, как обнаружила тело отца 12 марта 2018 года.
Глушков был найден мертвым в этот день в своей квартире в Лондоне в районе Нью-Малден на улице Кларенс-авеню.
Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала смерть бизнесмена как необъяснимую.
В Великобритании задачей коронера является установление всех обстоятельств насильственных или подозрительных смертей. Он не имеет права объявлять виновных, однако, опираясь на сделанные выводы, может передать дело в суд.
Заседание в пятницу совпало по времени с распространенной просьбой лондонской полиции ко всем, у кого может быть хоть какая-то информация о произошедшем три года назад убийстве. По информации Скотленд-Ярда, всего следователи, ведущие это дело, опросили более 1,8 тыс. человек, взяли 420 свидетельских показаний и отсмотрели 2,2 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения, собрали 1,2 тыс. вещественных доказательств и судебно-медицинских образцов, однако не приблизились к разгадке.
16 марта 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Однако Лондон не идет на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России.
Посольство России в Лондоне неоднократно направляло властям Великобритании ноты и обращения по поводу расследования убийства Глушкова, однако все они остались без ответа, а доступ к расследованию смерти российского гражданина предоставлен не был. Такую позицию диппредставительство назвало не поддающейся логике и нарушающей Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.
Глушков — российский предприниматель и соратник Бориса Березовского. Последние годы жизни он провел в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х годах.
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