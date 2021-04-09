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21:04 (мск), источник: ТАСС

Британский коронер признал, что смерть российского бизнесмена Глушкова была насильственной

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Британский коронер Чиньере Инияма, выясняющий обстоятельства смерти в 2018 году российского бизнесмена Николая Глушкова, пришел к выводу, что тот был задушен, а его смерть была насильственной. Об этом он заявил во время слушаний, прошедших в пятницу в Коронерском суде западного Лондона.

«С учетом всей документации, всех собранных доказательств [можно прийти к выводу, что] Николай Глушков умер в результате противоправного убийства», — заявил Инияма. Во время заседания были заслушаны показания дочери Глушкова Натальи. Она рассказала о том, как обнаружила тело отца 12 марта 2018 года.

Глушков был найден мертвым в этот день в своей квартире в Лондоне в районе Нью-Малден на улице Кларенс-авеню.

Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство путем сдавливания шеи, но при этом полиция характеризовала смерть бизнесмена как необъяснимую.

В Великобритании задачей коронера является установление всех обстоятельств насильственных или подозрительных смертей. Он не имеет права объявлять виновных, однако, опираясь на сделанные выводы, может передать дело в суд.

Призыв полиции

Заседание в пятницу совпало по времени с распространенной просьбой лондонской полиции ко всем, у кого может быть хоть какая-то информация о произошедшем три года назад убийстве. По информации Скотленд-Ярда, всего следователи, ведущие это дело, опросили более 1,8 тыс. человек, взяли 420 свидетельских показаний и отсмотрели 2,2 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения, собрали 1,2 тыс. вещественных доказательств и судебно-медицинских образцов, однако не приблизились к разгадке.

Позиция посольства России

16 марта 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Однако Лондон не идет на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России.

Посольство России в Лондоне неоднократно направляло властям Великобритании ноты и обращения по поводу расследования убийства Глушкова, однако все они остались без ответа, а доступ к расследованию смерти российского гражданина предоставлен не был. Такую позицию диппредставительство назвало не поддающейся логике и нарушающей Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

Глушков — российский предприниматель и соратник Бориса Березовского. Последние годы жизни он провел в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 1990-х годах.

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