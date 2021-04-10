Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
20Год назад в России ввели локдаун
08:41 (мск), источник: Мослента

Мошенники начали записывать голоса москвичей для оформления кредитов

В Москве мошенники начали записывать голоса клиентов банков и использовать их для оформления кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

Источник: Reuters

Правоохранители рассказали, что в настоящее время банки могут собирать биометрические данные, в том числе голос, для установления или проверки личности своих клиентов. Сдача биометрии добровольная. В последнее время этим стали пользоваться мошенники.

Новость
Мошенников ловят на фейки

Злоумышленники звонят москвичам, у которых активирована услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только «да» или «нет». Разговор записывается, а затем мошенники используют ответы для оформления кредитов на своих жертв. После этого люди обнаруживают списания средств со своих банковских счетов.

В полиции москвичам советуют быть бдительными при подозрительных звонках, не передавать никому и никогда данные своих карт, а при звонках, предлагающих биометрический сбор данных, ответить, что сами придете в отделение банка. Для сохранения своих сбережений следует использовать несколько видов защиты, например, кодовое слово или подтверждение через контактный центр. Еще надежнее будет установить ограничение на снятие денег. Как только приходят оповещения о списании средств, нужно сразу заблокировать карту.

Ранее в Москве телефонные мошенники обокрали 75-летнюю пенсионерку на 700 тысяч рублей. Злоумышленники позвонили женщине днем 5 марта и представились сотрудниками банка. Они убедили москвичку назвать им реквизиты своей банковской карты — это якобы было необходимо, чтобы сохранить ее денежные средства.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Москву снова накроет снегопад
Выжимать всё лишнее: как Хрущев придумал свои легендарные пятиэтажки
Гинцбург допустил пожизненный иммунитет от «Спутника V»
Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США
Жириновский раскритиковал продажу туров в Турцию
Власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордные $2,7 млрд
План похорон принца Филиппа пересмотрели из-за пандемии
Зеленский ввел санкции против Януковича и Поклонской
Здоровье
Психотерапевт назвал фильмы для борьбы с депрессивным состоянием Существует даже кинотерапия.
Hi-Tech
На 7 завораживающих фото представили основные физические величины Фотограф отобразил суть каждой величины
Авто
BMW заявила о рекордных продажах за всю историю Рост продаж продемонстрировал каждый из брендов концерна BMW Group
Кино
Вдова Караченцова призналась, что живет на деньги от аренды Людмила Поргина рассказала, что ей не хватает на жизнь пенсии
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Как революция откатила Россию на дно – фильм-открытие
Дети
Марина Александрова проводит каникулы с детьми в Петербурге Актриса показала редкие фото с наследниками
Леди
61-летняя Лариса Гузеева разочаровала поклонников (фото) Фанаты спорят в комментариях.
Новости партнеров
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь