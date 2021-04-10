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13:49 (мск), источник: Газета.Ру

Трибунал в Мьянме приговорил к смерти 19 человек за убийство и покушение на убийство

Военный трибунал в одном из районов Янгона приговорил 19 человек к смертной казни за покушение на убийство капитана Тхет Аунг Чжо и убийство его товарища Маунга Тхан Зин Тхве. Об этом сообщает портал Myawady, контролируемый вооруженными силами Мьянмы.

Источник: Reuters

Согласно информации портала, 27 марта в День Армии Мьянмы Чжо и Тхве проезжали на мотоцикле через район Северный Оккалапа в Янгоне, где с 15 марта действует военное положение.

Мужчин остановила большая группа людей, которые набросились на них с палками и холодным оружием (ножами и мачете).

Маунг Тхан Зин Тхве скончался от ранения легкого и внутреннего кровоизлияния, а капитан получил тяжелые ножевые ранения и травмы головы.

В дальнейшем двое из 19 нападавших скрылись с места нападения на мотоцикле раненого армейского офицера, взяв с собой его пистолет.

По данным портала, из 19 осужденных 17 были приговорены заочно, так как они пока находятся в розыске. Приговор был вынесен 8 апреля.

Региональные наблюдатели отмечают, что это первый смертный приговор, вынесенный в Мьянме с момента перехода власти к военным 1 февраля.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило данные о том, что 568 человек погибли во время кризиса в Мьянме.

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