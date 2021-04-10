Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 апреляДень рождения Беллы Ахмадулиной, катастрофа Ту-154 в Смоленске, первый снимок черной дыры и другие события
Фоторепортажи
10Пасха в условиях пандемии
10Взрыв в жилом доме в Химках
15:20 (мск), источник: Газета.Ру

Судмедэксперт назвал причину смерти Джорджа Флойда

Судмедэксперт Эндрю Бейкер, приводивший вскрытие тела убитого полицейским в мае прошлого года афроамериканца Джорджа Флойда, назвал удушение следствием смерти мужчины. Специалист заявил об этом в суде в пятницу, 9 апреля, передает телеканал CBS.

Источник: РИА "Новости"

Бейкер утверждает, что Флойд умер от сердечно-легочной остановки вследствие сдерживания и компрессии шеи со стороны правоохранителей при попытке его задержания.

При этом эксперт отметил в своем отчете, что Флойд страдал артериосклеротической и гипертонической болезнями сердца, также у него была интоксикация фентанилом, и незадолго до смерти мужчина употребил метамфетамин.

В ходе заседания суда Бейкер подчеркнул, что афроамериканец умер непосредственно от тяжелого сердечного заболевания. По словам специалиста, погибшему в связи с его болезнью требовалось больше кислорода. Судмедэксперт уточнил, что во время конфликта адреналин заставляет сердце биться чаще, что требует еще большего количества кислорода.

Читайте также
Врач заявил в суде, что смерть Джорджа Флойда наступила от удушения

Бейкер подчеркнул, что действия полицейского, сдавившего коленом шею Флойда, было больше, чем задержанный мог выдержать из-за этих сердечных заболеваний.

Ранее сообщалось, что власти города Миннеаполис заплатят $27 млн родственникам погибшего афроамериканца Джорджа Флойда за урегулирование гражданского иска, который те ранее подавали.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.

В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов. Шовину инкриминируется непредумышленное убийство. Если экс-полицейского признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Роскачество» нашло в твороге кишечную палочку
«Я бы на него не подумала»: врач 11 лет скрывал убийство супруги
Гинцбург допустил пожизненный иммунитет от «Спутника V»
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции
Мошенники начали записывать голоса для оформления кредитов
Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США
В Томске шланг «напал» на местных жителей (видео)
Названы самый убыточный и самый прибыльный клубы РПЛ
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Узнав о смерти деда, Гарри озвучил свои планы
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Gnezdo.ru
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Как выглядит дом у самого богатого ведущего страны
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Леди
61-летняя Лариса Гузеева разочаровала поклонников (фото) Фанаты спорят в комментариях.
Дом
Как продать квартиру, доставшуюся по наследству
6 моделей диванов, которые безнадежно устарели
Оформляем крохотную спальню: интерьеры и советы
В мечтах об отпуске: как создать дома атмосферу теплых стран
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь