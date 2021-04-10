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14:09 (мск), источник: РБК

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Российская туристка погибла в аварии с участием туристического автобуса в Турции, сообщает генконсульство в Анталье в Facebook.

ДТП произошло на трассе Конья — Аксарай. Автобус перевозил группу из 32 российских туристов, которые находились на отдыхе в Анталье, в Каппадокию. Туристы прибыли в страну по линии туроператора Pegas Touristik.

«По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок», — говорится в сообщении дипмиссии.

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