14:09 (мск), источник: РБК
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции
Российская туристка погибла в аварии с участием туристического автобуса в Турции, сообщает генконсульство в Анталье в Facebook.
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ДТП произошло на трассе Конья — Аксарай. Автобус перевозил группу из 32 российских туристов, которые находились на отдыхе в Анталье, в Каппадокию. Туристы прибыли в страну по линии туроператора Pegas Touristik.
«По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей
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