09:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Иран сообщил о происшествии на ядерном объекте в Натанзе
На электрораспределительной сети в иранском Натанзе произошло происшествие, затронувшее объект по обогащению урана, сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Подробности или природа инцидента не сообщаются. По словам Камальванди, в ходе происшествия пострадавших не было. Инцидент произошел на следующий день после того, как на ядерном объекте в Натанзе начали закачку газа в новые центрифуги для обогащения урана.