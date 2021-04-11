Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 11 апреляУтверждение государственного герба России, создание Международной организации труда и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
10Пасха в условиях пандемии
09:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Иран сообщил о происшествии на ядерном объекте в Натанзе

На электрораспределительной сети в иранском Натанзе произошло происшествие, затронувшее объект по обогащению урана, сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Подробности или природа инцидента не сообщаются. По словам Камальванди, в ходе происшествия пострадавших не было. Инцидент произошел на следующий день после того, как на ядерном объекте в Натанзе начали закачку газа в новые центрифуги для обогащения урана.

Источник: AP 2020

«Причины происшествия расследуются, подробности будут сообщены позднее», — передает иранское агентство Fars слова господина Камальванди (перевод AFP). По его словам, инцидент не привел к загрязнению.

Ранее в Натанзе был открыт цех по производству усовершенствованных центрифуг. США требовали от Ирана приостановить их использование, считая его нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерной сделки»).

С 6 по 9 апреля в Вене прошли встречи по восстановлению «ядерной сделки». По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, главным итогом встречи стало начало практической работы по восстановлению СПВД.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Петр Авен рассказал о плане по разделу Украины
«Русский грек»: принц Филипп умер накануне своего столетия
В ВОЗ рассказали о новых мутациях коронавируса
Турция опровергла сообщения об изменении правил въезда из России
В Европарламенте призвали изменить санкции в отношении РФ
Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
В Минтруде объяснили новые правила использования маткапитала
В Чехии почти половина желающих привиться выбрала «Спутник V»
Здоровье
Психотерапевт назвал фильмы для борьбы с депрессивным состоянием Существует даже кинотерапия.
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Леонардо Ди Каприо публично обратился к Байдену
УЕФА отреагировал на отказ арбитра Карасева вставать на колено
Головин прокомментировал решение «Монако»
Горячие темы на Авто
"Если завтра война" 341
А не кажется ли вам, что вселенная разумна? 180
Байкал жемчужина или помойка? 140
А кого бы вы выбрали? 138
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Дети
22-летняя Кафельникова больше не может скрывать беременность Первые слухи о ее беременности появились в феврале
Леди
61-летняя Лариса Гузеева разочаровала поклонников (фото) Фанаты спорят в комментариях.
Дом
Как продать квартиру, доставшуюся по наследству
6 моделей диванов, которые безнадежно устарели
Оформляем крохотную спальню: интерьеры и советы
В мечтах об отпуске: как создать дома атмосферу теплых стран
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь