14:51 (мск), источник: ТАСС
Глава ДНР сообщил, что гибель ребенка в Донбассе квалифицировали как теракт
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Гибель ребенка в поселке Александровское под городом Енакиево в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками квалифицирована следственными органами как террористический акт. Об этом в воскресенье заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».
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