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14:51 (мск), источник: ТАСС

Глава ДНР сообщил, что гибель ребенка в Донбассе квалифицировали как теракт

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Гибель ребенка в поселке Александровское под городом Енакиево в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками квалифицирована следственными органами как террористический акт. Об этом в воскресенье заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Источник: Reuters

«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — сказал он.

Как ранее сообщили в ДНР, 2 апреля украинские силовики с беспилотника сбросили на жилой сектор в Александровском неизвестное взрывное устройство. В результате погиб, получив многочисленные осколочные ранения, пятилетний ребенок. Его 67-летняя бабушка осталась жива, хотя тоже получила осколочные ранения и сотрясение мозга. 5 апреля Следственный комитет России возбудил по факту трагедии уголовное дело.

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