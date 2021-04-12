12:45 (мск), источник: BBC News Русская служба
В США вспыхнули протесты из-за смерти афроамериканца Данте Райта
В крупнейшем городе штата Миннесота произошли столкновения между полицейскими и протестующими
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Столкновения начались вечером в воскресенье, после того как несколько сотен демонстрантов окружили полицейский участок в пригороде Миннеаполиса, городе
В городе введен комендантский час, телеканал
Губернатор штата Тим Уолц заявил, что следит за ситуацией и выразил поддержку семье Райта.
Вечером воскресенья полицейские в защитном обмундировании обороняли от демонстрантов периметр центрального участка в
Протестующие закидали два полицейских автомобиля камнями, сообщает агентство Рейтер.
После введения комендантского часа до шести утра по местному времени мэр города
«Пожалуйста, оставайтесь в безопасности и расходитесь по домам», — написал он в «Твиттере».
В
Полиция города
После того, как Райта попытались задержать, он запрыгнул в свою машину и попытался скрыться.
Один из полицейских выстрелил в находящегося за рулем Райта, после чего его автомобиль проехал еще несколько сотен метров и врезался в другую машину. Догнавшие автомобиль полицейские обнаружили Райта мертвым.
Помимо Райта в автомобиле находилась пассажирка, получившая ранения, не опасные для жизни.
Как говорится в заявлении полиции, нательные видеокамеры на полицейских, а также камеры на их автомобилях были включены во время инцидента.
Мать Райта, Кэти, говорит, что сын позвонил ей, когда полиция остановила его машину, чтобы спросить номер страхового удостоверения. После этого она услышала звуки борьбы, и соединение оборвалось.
«Через минуту я перезвонила, и мне ответила его девушка, которая была вместе с ним в машине. Она сказала, что его застрелили […] и что тело моего сына лежит на земле, без признаков жизни», — рассказала Кэти Райт.
В интервью газете StarTribune она заявила: «Нам никто ничего не говорит. С нами никто не разговаривает. […] Я попросила, чтобы моего сына не оставляли лежать на земле».
В городе уже третью неделю идет суд над Дереком Шовином, бывшим полицейским, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, ставшего причиной крупномасштабных протестов против расизма в десятках городов США и по всему миру.
45-летнему Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.
Он не признает себя виновным. Именно Шовин в мае прошлого года во время задержания придавил коленями шею Джорджа Флойда и стоял на нем девять минут, после чего Флойд умер.
Как ожидается, суд будет идти по меньшей мере месяц. Полиция ожидает, что в ходе процесса и по его окончании в городе могут вновь вспыхнуть протесты.