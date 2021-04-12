14:37 (мск), источник: Life.ru
Один пожарный погиб и двое пострадали при тушении «Невской мануфактуры» в Петербурге
Огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров, на месте работают более 100 человек.
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При тушении возгорания в здании «Невской мануфактуры» в
«Из здания эвакуировано 40 человек, из них двое госпитализированы. Тушение осложняет сильный ветер, на месте работают более 100 человек личного состава и 26 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, огонь охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров, ранг пожара повышен до № 5.