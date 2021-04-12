19:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание
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Как сообщила «Фонтанка», в здании, на которое перекинулся огонь, находится хостел. Проживающих там заранее эвакуировали. Здание находится по адресу: улица Тельмана, 8.
В тушении пожара задействованы два вертолета Ми-8 Западного военного округа. Каждый из них оборудован водосливной установкой на 5 т.
Пожар в четырехэтажном здании фабрики не удается ликвидировать пятый час. Его площадь составляет более 10 тыс. кв. м. Обрушились крыша здания и перекрытия между этажами. В тушении участвуют вертолет, 69 единиц техники и 300 человек личного состава. При тушении погиб пожарный, еще двое госпитализированы с ожогами. По факту смерти сотрудника экстренных служб СКР возбудил уголовное дело.
Здание фабрики было построено в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В СССР она называлась «Красный ткач». В 1992 году предприятие было акционировано и стало работать как ОАО «Невская Мануфактура». Сейчас там по большей части расположены складские помещения, которые сдаются в аренду.