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19:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание

В Санкт-Петербурге загорелось соседнее с «Невской мануфактурой» здание. Пожар, начавшийся в здании фабрики, до сих пор не потушен, ему присвоен самый высокий ранг пожарной опасности. К тушению привлечены военные.

Как сообщила «Фонтанка», в здании, на которое перекинулся огонь, находится хостел. Проживающих там заранее эвакуировали. Здание находится по адресу: улица Тельмана, 8.

В тушении пожара задействованы два вертолета Ми-8 Западного военного округа. Каждый из них оборудован водосливной установкой на 5 т.

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Пожар в четырехэтажном здании фабрики не удается ликвидировать пятый час. Его площадь составляет более 10 тыс. кв. м. Обрушились крыша здания и перекрытия между этажами. В тушении участвуют вертолет, 69 единиц техники и 300 человек личного состава. При тушении погиб пожарный, еще двое госпитализированы с ожогами. По факту смерти сотрудника экстренных служб СКР возбудил уголовное дело.

Здание фабрики было построено в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В СССР она называлась «Красный ткач». В 1992 году предприятие было акционировано и стало работать как ОАО «Невская Мануфактура». Сейчас там по большей части расположены складские помещения, которые сдаются в аренду.

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