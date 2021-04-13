Суд арестовал профессора МФТИ, подозреваемого в госизмене

Валерий Голубкин останется под стражей до 12 июня, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Дарья Розмахова. Уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена) в отношении мужчины не маркировано грифом секретности, но детали расследования в суде раскрывать не стали.
Тезка арестованного значится в списке профессоров Московского физико-технического института (МФТИ). На сайте МФТИ написано, что Голубкин Валерий Николаевич является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Он читает курсы по аэродинамике больших скоростей.
«Интерфакс» пишет, что Валерий Голубкин является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ).
По данным источника агентства, профессор был знаком с физиком Анатолием Губановым, арестованным в декабре 2020 года. «У них были пересекающиеся научные интересы, вместе делали некоторые работы по теме сверхзвуковых скоростей. Голубкин задержан в рамках того же дела (о госизмене.— “Ъ”). Подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО», — рассказал собеседник агентства.
3 декабря Лефортовский суд Москвы арестовал Анатолия Губанова до 2 февраля 2021 года. Он также является доцентом в МФТИ и работает в ЦАГИ.
Как выяснил «Ъ», ученый участвовал в разработке перспективных моделей гиперзвуковых ракет.
Ученый частично признал вину, но позднее отказался от показаний.