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13 апреля, источник: Коммерсантъ

В Миннесоте застрелившая афроамериканца офицер и шеф полиции подали в отставку

Офицер полиции американского города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) Ким Поттер и начальник городского полицейского управления Тим Гэннон подали в отставку, сообщил мэр города Майк Эллиотт. 11 апреля Поттер застрелила сопротивлявшегося аресту 20-летнего афроамериканца Данте Райте, после чего в городе начались протесты.

Источник: AFP 2020

«Я действительно считаю, что этого офицера следует уволить», — приводит CNN слова мэра Бруклин-Сентера.

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Как сообщали американские СМИ, полиция остановила автомобиль Райте за нарушение правил дорожного движения. Когда нарушитель отказался подчиняться требованиям стражей порядка, один из полицейских выстрелил в него. После этого молодой человек проехал на машине некоторое расстояние и врезался в другую машину.

Данте Райте скончался. После его смерти в Бруклин-Сентере начались протесты. Число демонстрантов составило около 500 тыс.

Другое резонансное убийство афроамериканца произошло в Миннесоте в прошлом году. В мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда при задержании повалили на асфальт, один из полицейских удерживал его, надавил коленом на шею. Задержанный позднее умер в больнице. Видео инцидента разошлось в интернете и стало поводом для массовых беспорядков в США.

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