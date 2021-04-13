13 апреля, источник: Коммерсантъ
В Миннесоте застрелившая афроамериканца офицер и шеф полиции подали в отставку
Офицер полиции американского города
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Я действительно считаю, что этого офицера следует уволить», — приводит CNN слова мэра
Как сообщали американские СМИ, полиция остановила автомобиль Райте за нарушение правил дорожного движения. Когда нарушитель отказался подчиняться требованиям стражей порядка, один из полицейских выстрелил в него. После этого молодой человек проехал на машине некоторое расстояние и врезался в другую машину.
Данте Райте скончался. После его смерти в
Другое резонансное убийство афроамериканца произошло в Миннесоте в прошлом году. В мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда при задержании повалили на асфальт, один из полицейских удерживал его, надавил коленом на шею. Задержанный позднее умер в больнице. Видео инцидента разошлось в интернете и стало поводом для массовых беспорядков в США.