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19:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин наградил тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных орденами Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества трех пожарных, которые участвовали в тушении возгорания на «Невской мануфактуре» 12 апреля. Один из них награжден посмертно.

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Пресс-служба Президента России
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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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РИА "Новости"
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Награждены «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях», лейтенант внутренней службы Антон Соколов, прапорщик внутренней службы Борис Старковский, а также посмертно — прапорщик внутренней службы Илья Белецкий и лейтенант внутренней службы Константин Старцев, говорится на сайте Кремля.

Как сообщило «РИА Новости» МЧС России, Антон Старцев погиб при тушении пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области.

Пожар на «Невской мануфактуре» стал крупнейшим для Санкт-Петербурга за последние годы.
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Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание

Как сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС, он мог начаться из-за поджога. Следственный комитет России возбудил после пожара два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. В рамках второго были задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель.

«Невская мануфактура» — объект культурного наследия, главная постройка фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». В 1990-е годы предприятие приватизировали и оно стало работать как ОАО «Невская мануфактура». Производство текстильных товаров фабрика прекратила в январе 2007 года, и на протяжении последних 14 лет компания занимается сдачей в аренду складских, производственных и офисных помещений.

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