Путин наградил тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных орденами Мужества

Награждены «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях», лейтенант внутренней службы Антон Соколов, прапорщик внутренней службы Борис Старковский, а также посмертно — прапорщик внутренней службы Илья Белецкий и лейтенант внутренней службы Константин Старцев, говорится на сайте Кремля.
Как сообщило «РИА Новости» МЧС России, Антон Старцев погиб при тушении пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области.
Пожар на «Невской мануфактуре» стал крупнейшим для Санкт-Петербурга за последние годы.
Как сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС, он мог начаться из-за поджога. Следственный комитет России возбудил после пожара два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. В рамках второго были задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель.
«Невская мануфактура» — объект культурного наследия, главная постройка фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». В 1990-е годы предприятие приватизировали и оно стало работать как ОАО «Невская мануфактура». Производство текстильных товаров фабрика прекратила в январе 2007 года, и на протяжении последних 14 лет компания занимается сдачей в аренду складских, производственных и офисных помещений.