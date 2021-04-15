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14:10 (мск), источник: Life.ru

Чиновница потеряла сознание в прямом эфире, слушая доклад, почему запретили вакцину от CoViD-19

К женщине тут же бросились коллеги, которые принялись оказывать ей первую помощь. Пресс-конференцию пришлось отменить.

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После неутешительных результатов препарата AstraZeneca власти Дании решили исключить его из программы вакцинации. Об этом на пресс-конференции заявила директор отдела фармакологического надзора агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен, пишет BBC. Глава здравоохранения объяснял в прямом эфире причины отказа от вакцины, когда женщину внезапно повело в сторону.

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Таня упала на пол, потеряв сознание, а её коллеги сперва заметно растерялись. Но министр тут же бросился оказывать женщине первую помощь — поднял ей ноги, чтобы кровь прилила к голове, и перевернул набок, чтобы ничего не мешало дыханию, в том числе возможная рвота. За кадром для директора вызвали скорую помощь, а пресс-конференцию пришлось отменить. Таню Эриксен забрали в больницу, и она уже чувствует себя гораздо лучше.

Дания в числе остальных скандинавских стран без особого восторга отнеслась к вакцине AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов. Конкретная связь между препаратом и состоянием пациентов пока не установлена, однако после введения AstraZeneca у людей было замечено низкое количество тромбоцитов и образование тромбов. Именно поэтому власти Дании приняли решение отказаться от новой вакцины.

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