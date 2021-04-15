14:10 (мск), источник: Life.ru
Чиновница потеряла сознание в прямом эфире, слушая доклад, почему запретили вакцину от CoViD-19
К женщине тут же бросились коллеги, которые принялись оказывать ей первую помощь.
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После неутешительных результатов препарата AstraZeneca власти Дании решили исключить его из программы вакцинации. Об этом на
Таня упала на пол, потеряв сознание, а её коллеги сперва заметно растерялись. Но министр тут же бросился оказывать женщине первую помощь — поднял ей ноги, чтобы кровь прилила к голове, и перевернул набок, чтобы ничего не мешало дыханию, в том числе возможная рвота. За кадром для директора вызвали скорую помощь, а
Дания в числе остальных скандинавских стран без особого восторга отнеслась к вакцине AstraZeneca