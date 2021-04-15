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20:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержан заместитель руководителя столичного департамента

Сотрудники ГСУ СКР и ФСБ задержали заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Леонида Кострому. Он подозревается в получении крупной взятки. По некоторым данным, чиновник за вознаграждение пообещал содействовать заключению контракта по благоустройству.

Источник: РИА "Новости"

По данным источников «Ъ», Леонид Кострома был задержан следователями ГСУ СКР по Москве и оперативниками ФСБ в центре столицы. Чиновника подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), по разным источникам, речь может идти о 3−4 млн рублей. За эту сумму Кострома якобы обещал поспособствовать заключению контракта по благоустройству. По данным РЕН ТВ, деньги чиновнику должен был передать представитель Городского агентства управления инвестициями.

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Леонид Кострома стал заместителем руководителя департамента 15 июля 2020 года. Согласно сайту мэрии, он курирует вопросы прогнозирования и разработки стратегии социально-экономического развития столицы, оценки эффективности органов исполнительной власти Москвы; работу ГБУ «Аналитический центр». Ранее Кострома работал в Городском агентстве управления инвестициями, с декабря 2014 года был директором этой организации.

В рамках расследования проведены обыски. Если уголовное дело останется в производстве столичного управления СКР, а не будет передано в вышестоящую инстанцию, в пятницу в Пресненском суде Москвы будет рассмотрен вопрос о мере пресечения господину Костроме.

В СКР от комментариев по делу отказались, лишь подтвердили сам факт задержания. Получить оперативный комментарий в мэрии Москвы «Ъ» не удалось.

Александр Александров

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