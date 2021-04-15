Задержан заместитель руководителя столичного департамента

По данным источников «Ъ», Леонид Кострома был задержан следователями ГСУ СКР по Москве и оперативниками ФСБ в центре столицы. Чиновника подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), по разным источникам, речь может идти о 3−4 млн рублей. За эту сумму Кострома якобы обещал поспособствовать заключению контракта по благоустройству. По данным РЕН ТВ, деньги чиновнику должен был передать представитель Городского агентства управления инвестициями.
Леонид Кострома стал заместителем руководителя департамента 15 июля 2020 года. Согласно сайту мэрии, он курирует вопросы прогнозирования и разработки стратегии социально-экономического развития столицы, оценки эффективности органов исполнительной власти Москвы; работу ГБУ «Аналитический центр». Ранее Кострома работал в Городском агентстве управления инвестициями, с декабря 2014 года был директором этой организации.
В рамках расследования проведены обыски. Если уголовное дело останется в производстве столичного управления СКР, а не будет передано в вышестоящую инстанцию, в пятницу в Пресненском суде Москвы будет рассмотрен вопрос о мере пресечения господину Костроме.
В СКР от комментариев по делу отказались, лишь подтвердили сам факт задержания. Получить оперативный комментарий в мэрии Москвы «Ъ» не удалось.