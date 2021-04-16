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09:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Проведены обыски по делу о цифровых махинациях

Как стало известно «Ъ», сотрудники полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу электронных цифровых подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Наиболее часто левые электронные подписи используются в криминальных схемах с так называемым бумажным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного образования юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП.

В поле зрения правоохранителей попали екатеринбургское ООО «Солар» и московское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500).

По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом. По данным «Ъ», пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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Внимание правоохранителей к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.

По данным «Ъ», новые обыски стали продолжением расследования в отношении самарской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» (см. «Ъ» от 1 апреля 2021 года).

«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого невозможны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды», — заявил «Ъ» один из участников проведенных в Москве обысков.

При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются.

«Любой удостоверяющий центр обязан установить личность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — реальный владелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник», — говорит собеседник «Ъ».

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И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, регистрацию фирм-однодневок и предоставление фиктивных юридических адресов. Пока же им предстоит проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением электронной подписи, и прочее.

При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время владельцами тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.

Для этого мошенники, по данным «Ъ», выкупают в различных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по электронной почте от их имени в удостоверяющие центры.

В ответ получают файл с электронной подписью. В дальнейшем аферистам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.

Олег Рубникович

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