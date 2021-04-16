В США сотрудники аэропорта по ошибке убили россиянина

12 апреля 2019 года россиянин Евгений Лагода с рабочими целями летел из Москвы в Нью-Йорк. На борту самолета у мужчины начался припадок — согласно материалам суда, у него «шла кровь изо рта», «он был заметно дезориентирован, обильно потел, а глаза были пустыми».
После того как Лагода пришел в себя, он начал проявлять агрессию. После приземления лайнера в аэропорту назначения первый прибывший на борт полицейский пытался успокоить россиянина, но Лагода не понимал английского языка. Тогда офицер распылил в него содержимое перцового баллончика, а потом ударил по лицу, сбив россиянина с ног.
«Офицер изо всех сил пытался надеть наручники на Лагоду и в ходе борьбы оказался верхом на мужчине, который лежал на спине. Полицейский сел россиянину на грудь и туловище», — сказано в судебных документах.
Еще несколько сотрудников полиции удерживали Лагоду, нанося ему удары. В конце концов, когда мужчину перевернули на спину, сотрудники аэропорта заметили, что у него посинела шея. Кроме того, у него отсутствовал пульс. После этого полицейские сняли с Лагоды наручники и попытались сделать ему искусственное дыхание.
Из-за некомпетентных действий администрации аэропорта бригада скорой помощи прибыла на место только спустя 20 минут. В местной больнице констатировали смерть россиянина. Согласно отчету судмедэксперта, Лагода скончался от остановки сердца из-за сочетания разных факторов, включая судороги.
Несмотря на официальный отчет о вскрытии, в котором причиной смерти россиянина называется убийство, офис генпрокурора штата Нью-Йорк не нашел уголовно наказуемой вины правоохранителей аэропорта.
9 апреля 2021 года отец погибшего Григорий Тихоплав подал иск в Верховный суд Манхэттена в отношении администрации воздушной гавани. Представители аэропорта отказались комментировать незавершенное судебное разбирательство.
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