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01:37 (мск), источник: Известия

В США сотрудники аэропорта по ошибке убили россиянина

Сотрудники аэропорта в Соединенных Штатах оказались под следствием после того, как семья убитого ими по ошибке гражданина России решила обжаловать отчет прокуратуры. Об этом сообщило издание The New York Post.

Источник: Reuters

12 апреля 2019 года россиянин Евгений Лагода с рабочими целями летел из Москвы в Нью-Йорк. На борту самолета у мужчины начался припадок — согласно материалам суда, у него «шла кровь изо рта», «он был заметно дезориентирован, обильно потел, а глаза были пустыми».

После того как Лагода пришел в себя, он начал проявлять агрессию. После приземления лайнера в аэропорту назначения первый прибывший на борт полицейский пытался успокоить россиянина, но Лагода не понимал английского языка. Тогда офицер распылил в него содержимое перцового баллончика, а потом ударил по лицу, сбив россиянина с ног.

«Офицер изо всех сил пытался надеть наручники на Лагоду и в ходе борьбы оказался верхом на мужчине, который лежал на спине. Полицейский сел россиянину на грудь и туловище», — сказано в судебных документах.

Еще несколько сотрудников полиции удерживали Лагоду, нанося ему удары. В конце концов, когда мужчину перевернули на спину, сотрудники аэропорта заметили, что у него посинела шея. Кроме того, у него отсутствовал пульс. После этого полицейские сняли с Лагоды наручники и попытались сделать ему искусственное дыхание.

Из-за некомпетентных действий администрации аэропорта бригада скорой помощи прибыла на место только спустя 20 минут. В местной больнице констатировали смерть россиянина. Согласно отчету судмедэксперта, Лагода скончался от остановки сердца из-за сочетания разных факторов, включая судороги.

Несмотря на официальный отчет о вскрытии, в котором причиной смерти россиянина называется убийство, офис генпрокурора штата Нью-Йорк не нашел уголовно наказуемой вины правоохранителей аэропорта.

9 апреля 2021 года отец погибшего Григорий Тихоплав подал иск в Верховный суд Манхэттена в отношении администрации воздушной гавани. Представители аэропорта отказались комментировать незавершенное судебное разбирательство.

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