Не менее восьми человек погибли при стрельбе в американском Индианаполисе

По данным правоохранителей, в результате в больницы доставлены десятки раненых. Информации о состоянии пострадавших нет.
Как рассказала Джина Кук, представитель департамента полиции Индианаполиса, стрелявший ликвидирован и не представляет угрозы для общества.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг. На место стрельбы прибыли около 30 полицейских машин, основная близлежащая автомагистраль была закрыта в обоих направлениях. Правоохранители обратились к жителям города с просьбой искать альтернативные маршруты.
В заявлении FedEx говорится, что ей известно о «трагической стрельбе» на объекте в Индианаполисе.
«Безопасность — наш главный приоритет, и мысленно мы с пострадавшими. Мы работаем над сбором дополнительной информации и сотрудничаем со следственными органами», — отметил представитель компании Джим Масилак.
Открывший стрельбу по предварительным данным, покончил с собой. По словам свидетелей инцидента, стрелявший был вооружен автоматом.