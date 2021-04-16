Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
10:21 (мск), источник: Известия

Не менее восьми человек погибли при стрельбе в американском Индианаполисе

Не менее восьми человек погибли при стрельбе в одном из зданий FedEx в американском Индианаполисе. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил телеканал CNN.

Источник: Reuters

По данным правоохранителей, в результате в больницы доставлены десятки раненых. Информации о состоянии пострадавших нет.

Как рассказала Джина Кук, представитель департамента полиции Индианаполиса, стрелявший ликвидирован и не представляет угрозы для общества.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг. На место стрельбы прибыли около 30 полицейских машин, основная близлежащая автомагистраль была закрыта в обоих направлениях. Правоохранители обратились к жителям города с просьбой искать альтернативные маршруты.

В заявлении FedEx говорится, что ей известно о «трагической стрельбе» на объекте в Индианаполисе.

«Безопасность — наш главный приоритет, и мысленно мы с пострадавшими. Мы работаем над сбором дополнительной информации и сотрудничаем со следственными органами», — отметил представитель компании Джим Масилак.

Открывший стрельбу по предварительным данным, покончил с собой. По словам свидетелей инцидента, стрелявший был вооружен автоматом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почём сливы: Сбер попросил до 8 лет тюрьмы за утечку баз клиентов банков
Курортный карман: власти Кубани не считают нужным сдерживать цены на отели
Байден: пришло время для деэскалации с Россией
Россияне назвали комфортную сумму сбережений
Полиция провела обыски по делу о махинациях с ЭЦП
СМИ назвали причину отмены прохода кораблей США в Черное море
Ученые показали «танец» двух черных дыр
«Аэрофлот» увеличит число рейсов в Египет после закрытия Турции
В Дубне построят первый завод по производству ударных дронов
Авто
Кроссовер Hyundai Tucson превратили в пикап Новинку под именем Santa Cruz запустят в производство этим летом
Новости партнеров
Краткий опрос для россиян: ты можешь изменить жизнь к лучшему
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому на самом деле принадлежит Крым по праву: офицер НАТО сделал заявление
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам незаметно
Популярные темы на «Детях»
Кто пролетел с Турцией 392
Забавные картинки 164
Избирательность в еде и летний лагерь 96
На второй год в первом классе 94
Леди
«Помолодевшую» Алику Смехову не узнали поклонники Актрису заподозрили в пластике
Новости партнеров
Врач назвал 3 причины провериться на онкологию после 21 года
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
От твоего голоса зависит, какой будет РФ в будущем: пройди этот опрос
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь