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11:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В России уже неделю выявляют менее 9 тыс. заразившихся COVID-19

За последние сутки в стране зафиксировано 8995 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 0,57% больше, чем выявили накануне (8944). Число заболевших седьмой день подряд не превышает 9 тыс. Общее число случаев достигло 4 684 148.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: AP 2020

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2476 (1 058 699 за все время),
  • Санкт-Петербург — 704 (405 924),
  • Московская область — 595 (241 462),
  • Ростовская область — 242 (84 677),
  • Нижегородская область — 219 (111 322).

За сутки умерли 397 заболевших — снова на одного человека меньше, чем накануне. Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 104 795. Выздоровели 9109 человек, всего — 4 310 557.

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

  • Москва — 57 (17 528 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 30 (12 750),
  • Архангельская область — 20 (884),
  • Московская и Ростовская области — 16 (5630 и 3868),
  • Самарская и Свердловская области — 15 (1310 и 2909).
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В мире коронавирус за все время пандемии обнаружили более чем у 138,8 млн человек, умерли почти 3 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место по общему числу случаев после США (31,4 млн), Индии (14 млн), Бразилии (почти 13,7 млн) и Франции (5,2 млн).

Суточный прирост числа заболевших в России заметно снизился по сравнению с пиковыми зимними значениями, тогда количество новых заражений в сутки почти достигало 30 тыс. С января идет массовая вакцинация населения.

На фоне ухудшения эпидемической обстановки за рубежом Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Роспотребнадзор предложил обязать возвращающихся оттуда россиян сдавать два теста на коронавирус.

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