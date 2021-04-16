В России уже неделю выявляют менее 9 тыс. заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки умерли 397 заболевших — снова на одного человека меньше, чем накануне. Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 104 795. Выздоровели 9109 человек, всего — 4 310 557.
Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:
В мире коронавирус за все время пандемии обнаружили более чем у 138,8 млн человек, умерли почти 3 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место по общему числу случаев после США (31,4 млн), Индии (14 млн), Бразилии (почти 13,7 млн) и Франции (5,2 млн).
Суточный прирост числа заболевших в России заметно снизился по сравнению с пиковыми зимними значениями, тогда количество новых заражений в сутки почти достигало 30 тыс. С января идет массовая вакцинация населения.
На фоне ухудшения эпидемической обстановки за рубежом Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Роспотребнадзор предложил обязать возвращающихся оттуда россиян сдавать два теста на коронавирус.