В России возбудили более 80 уголовных дел за заражение коронавирусом по неосторожности

15:29 (мск), источник: ТАСС
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«Усилена ответственность за нарушение
Горовой также отметил, что с момента начала пандемии на территории России установлена уголовная ответственность за распространение ложных сведений, которые касаются эпидемиологических угроз.
«23 уголовных дела было возбуждено до конца прошлого года. Усилена ответственность за невыполнение требований законодательства уполномоченных должностных лиц в сфере благополучия населения, более 2 млн протоколов было составлено на конец прошлого года», — сказал Горовой.