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15:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы департамента экономической политики Москвы арестовали по делу о крупной взятке

Пресненский районный суд отправил в СИЗО до 14 июня заместителя главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому по обвинению в получении особо крупной взятки. О задержании чиновника ранее сообщал «Ъ».

Источник: Агентство «Москва»

«Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костромы Леонида Валериевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком до 14 июня», — сообщили в пресс-службе суда (цитата по ТАСС).

По данным источников «Ъ», Леонид Кострома получил взятку 3−4 млн руб. За эту сумму Кострома якобы обещал поспособствовать заключению контракта по благоустройству. По информации РЕН ТВ, деньги чиновнику должен был передать представитель Городского агентства управления инвестициями.

Леонид Кострома стал заместителем руководителя департамента 15 июля 2020 года. Согласно сайту мэрии, он курирует вопросы прогнозирования и разработки стратегии социально-экономического развития столицы, оценки эффективности органов исполнительной власти Москвы; работу ГБУ «Аналитический центр». Ранее Кострома работал в Городском агентстве управления инвестициями, с декабря 2014 года был директором этой организации.

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