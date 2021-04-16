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19:19 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: в Европе собираются подавать на Facebook в суд

В Европе не намерены прощать Facebook и Марка Цукерберга за утечку более чем 533 млн учетных записей пользователей соцсети и, похоже, готовят коллективный иск против корпорации, пишет телеграм-канал IT News.

Источник: AP 2020

Регламент ЕС по защите данных персональных данных предоставляет гражданам право на денежную компенсацию за нарушение конфиденциальности их данных, напомнила ассоциация по защите цифровых прав Digital Rights Ireland.

DPI призывает европейцев, пользующихся Facebook, проверить, не были ли их данные скомпрометированы. Если окажется, что пользователь все-таки пострадал от утечки, то ему или ей предлагают присоединиться к иску.

Представитель Facebook заявил TechCrunch, что разделяет опасения своих пользователей (при этом соцсеть даже не сочла нужным уведомить своих пользователей об утечке).

«Мы понимаем, что беспокоит людей, поэтому продолжаем укреплять наши системы, чтобы затруднить сбор данных из Facebook без нашего разрешения и выявить людей, стоящих за этим. Как показали недавние ситуации с LinkedIn и Clubhouse, ни одна компания не может полностью исключить парсинг или предотвратить появление таких наборов данных. Вот почему мы выделяем значительные ресурсы на борьбу с ним и продолжим наращивать наши возможности, чтобы справиться с этой проблемой», — отметил он.

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