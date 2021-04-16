СМИ: в Европе собираются подавать на Facebook в суд

Регламент ЕС по защите данных персональных данных предоставляет гражданам право на денежную компенсацию за нарушение конфиденциальности их данных, напомнила ассоциация по защите цифровых прав Digital Rights Ireland.
DPI призывает европейцев, пользующихся Facebook, проверить, не были ли их данные скомпрометированы. Если окажется, что пользователь все-таки пострадал от утечки, то ему или ей предлагают присоединиться к иску.
Представитель Facebook заявил TechCrunch, что разделяет опасения своих пользователей (при этом соцсеть даже не сочла нужным уведомить своих пользователей об утечке).
«Мы понимаем, что беспокоит людей, поэтому продолжаем укреплять наши системы, чтобы затруднить сбор данных из Facebook без нашего разрешения и выявить людей, стоящих за этим. Как показали недавние ситуации с LinkedIn и Clubhouse, ни одна компания не может полностью исключить парсинг или предотвратить появление таких наборов данных. Вот почему мы выделяем значительные ресурсы на борьбу с ним и продолжим наращивать наши возможности, чтобы справиться с этой проблемой», — отметил он.