Прокуратура подала иск о признании штабов Навального и ФБК экстремистскими организациями

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Москвы проведена проверка некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ и “Штабы Навального”. По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций ФБК, ФЗПГ, “Штабы Навального” в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности», — отметили в прокуратуре.
В ведомстве заявили, что под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. «Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”», — заявили в прокуратуре. В сообщении указано, что этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.
Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ — в декабре 2020 года.