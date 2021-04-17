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10:58 (мск), источник: РБК

ФСБ задержала украинского консула за получение закрытой информации

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Операция по задержанию дипломата прошла в Санкт-Петербурге 16 апреля. Консула задержали с поличным, когда он встречался с гражданином России, пытаясь получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

Уточняется, что речь идет о консуле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александре Сосонюке.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России», — говорится в сообщении.

В ФСБ сообщили, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Осенью 2016 года ФСБ задержала украинца Романа Сущенко, который, по данным спецслужбы, собирал сведения о деятельности Вооруженных сил и Росгвардии. Украинские власти его причастность к разведке отрицали. В ФСБ утверждали, что Сущенко является кадровым сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, однако там эту информацию опровергли.

Украинское агентство «Укринформ» сообщало, что Сущенко с 2002 года является его собственным корреспондентом во Франции. В издании отметили, что журналист на момент задержания находился в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В российском МИДе сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.

В июне 2018-го Мосгорсуд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. В сентябре 2019 года Сущенко вернулся на Украину. Он попал в список заключенных, которыми обменялись Россия и Украина.

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