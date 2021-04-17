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11:10 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 9 321 случай заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 20 марта

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 321. Это максимальный прирост с 20 марта, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. Всего, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 4 693 469 человек.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республиках Алтай и Тыва, а также в Еврейской автономной области (по 0,02%), в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе (по 0,04%). В частности, за сутки был выявлен 701 случай заражения в Санкт-Петербурге, 586 — в Московской области, 241 — в Ростовской области, 222 — в Нижегородской области, 196 — в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 268 887 человек.

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Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 832. Всего уже выздоровели 4 319 389 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 746 пациентов в Санкт-Петербурге, 541 — в Московской области, 243 — в Нижегородской области, 227 — в Самарской области, 221 — в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 398 против 397 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 105 193 человека.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,24%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 32 летальных случая в Санкт-Петербурге, 20 — в Воронежской области, 16 — в Ростовской области, по 15 — в Самарской и Московской областях.

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