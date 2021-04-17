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16:42 (мск), источник: Ведомости

Число жертв коронавируса в мире превысило 3 млн человек

Свыше 3 млн человек по всему миру стали жертвами COVID-19 с начала пандемии, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Источник: Reuters

Всего, согласно представленной университетом статистике, скончались от коронавируса 3 001 584 человека. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США — 566 224 случая, Бразилии (368 749 человек) и Мексике (211 693 человека). Россия (105 193 случая, по данным российского оперштаба) занимает седьмое место по общему числу смертей от вируса. Всего в мире за все время зафиксировано свыше 140 млн случаев коронавируса.

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Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что заболеваемость коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд, а смертность — четвертую.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 9321 человека, следует из статистики оперативного штаба. Скончались 398 заболевших.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. По состоянию на начало апреля оба компонента вакцины получили около 5 млн россиян, один компонент получили около 7 млн человек. Из них в Москве привилось около 1 млн человек.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

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