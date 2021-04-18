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12:35 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ раскрыла новые подробности подготовки покушения на Лукашенко

Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии хотели разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко. Такая версия указана в оперативной съемке ФСБ, которую показали в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1». Речь идет о задержанных накануне в Москве политологе Александре Федуте и адвокате Юрии Зенковиче. В видео также говорится, что злоумышленники получили данные высших должностных лиц страны с помощью хакеров.

На кадрах ФСБ демонстрируется задержание Зенковича и Федуты. Корреспондент за кадром говорит, что нужную информацию о чиновниках раздобыли хакеры.

«Все личные данные на них… Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», — говорит Юрий Зенкович на записи (цитата по «РИА Новости»).

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Позже корреспондент рассказывает, что Зенкович и Федута хотели присвоить имущество Лукашенко. «Я практически уверен, что у нашего Саши где-то лежит кошелек с запасом. Его надо просто взять, тихонечко, при случае», — сообщает Зенкович, уточнив, что он «дома, скорее всего, в Острошицком городке, и он будет не учтен».

Аналогичный сюжет вчера показывал канал ОНТ. Канал также продемонстрировал запись разговора задержанных политолога и адвоката. «Задача номер один у нас, получается, отстранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН, задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию и телевидение», — сказал на записи Зенкович.

Лукашенко рассказал о готовившемся на него и его детей покушении, а также попытке госпереворота накануне. Александр Федута и Юрий Зенкович якобы готовили эту операцию при поддержке американских спецслужб. Предотвратили ее КГБ в сотрудничестве с ФСБ России.

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