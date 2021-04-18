Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 апреляМощное землетрясение в Сан-Франциско, создание спортивного общества "Динамо", взрывы в Багдаде и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Пожар на «Невской мануфактуре»
20Год назад в России ввели локдаун
17:37 (мск), источник: ТАСС

Около 100 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в Египте

КАИР, 18 апреля. /ТАСС/. Пассажирский поезд сошел с рельсов в воскресенье в провинции Кальюбия к северу от Каира. Как объявило министерство здравоохранения и народонаселения, пострадали 97 человек, погибших нет.

Согласно заявлению губернаторства провинции, в районе населенного пункта Тух по не установленным причинам с рельсов сошли восемь вагонов поезда, следовавшего из столицы в город Эль-Мансура.

К месту происшествия направлены более 50 машин скорой помощи, туда же прибыла глава Минздрава Хала Заид, чтобы на месте руководить спасательной операцией. В Тух выехали следователи, которым предстоит прояснить всю картину произошедшего.

18+
Контент для лиц старше 18 лет

Другие аварии

Из-за неудовлетворительного состояния египетских железных дорог, изношенности подвижного состава, устаревших и требующих замены систем контроля за движением поездов аварии на железнодорожном транспорте происходят практически каждую неделю, однако в большинстве случаев они обходятся без жертв и пострадавших.

26 марта в провинции Сохаг столкнулись два пассажирских состава, следовавших в одном направлении. Как было установлено, к трагедии привели действия «неустановленных злоумышленников», которые сорвали стоп-кран в одном из поездов, после чего тот начал замедлять ход и почти остановился. В этот момент в него на большой скорости врезался идущий следом поезд, буквально подминая под себя и снося с путей вагоны.

В результате два вагона первого поезда, а также тепловоз и второй вагон шедшего сзади состава были сильно повреждены. Заблокированными в грудах искореженного металла оказались десятки людей, включая детей и женщин, на помощь которым поспешили оказавшиеся поблизости местные жители, однако без спецтехники многих спасти не удалось. Погиб машинист второго поезда. Жертвами аварии, по официальным данным, стали 19 человек, около 200 пострадали. Расследование показало, что к железнодорожной катастрофе привела преступная халатность как машиниста одного из составов, так и диспетчеров сразу на нескольких участках.

14 апреля в районе населенного пункта Минья эль-Камх в провинции Шаркия на севере страны сошли с рельсов четыре вагона поезда, пострадали 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

 Один ребенок из 100 рождается с необычными половыми хромосомами, гонадами или гениталиями. Иногда это сразу бросается в глаза
Полную "оккупацию" страны тогда остановил, как говорят, только телефонный звонок из Парижа в Москву
МИД выразил протест Праге после высылки российских дипломатов
Познер отказался считать Пушкина русским писателем
Россия решила отказаться от МКС к 2025 году
Экс-президент Эстонии потребовал запретить россиянам въезд в ЕС
Метеоролог сообщил о приходе в центральную Россию осенней погоды
СМИ: Британия направит корабли в Черное море
Здоровье
Менопауза: три вида симптомов И может ли она наступить до 40 лет.
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Передвижные аптеки: "Единая Россия" сделает лекарства на селе дешевле
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Gnezdo.ru
Самая красивая девочка в мире спустя 10 лет: фото
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Как выглядят мужья 5 красавиц российского шоу-биза
Звезды, которые раньше дружили, а сейчас враги
Леди
Все романы 53-летней певицы Валерии 17 апреля Алла Перфилова, известная под псевдонимом Валерия, отмечает день рождения
Дом
8 недостатков, которые скрываются в модных трендах
Дизайнер перечислил все минусы евродвушки
Крошечный санузел, который выглядит роскошно: как оформить
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь