Около 100 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в Египте

Согласно заявлению губернаторства провинции, в районе населенного пункта Тух по не установленным причинам с рельсов сошли восемь вагонов поезда, следовавшего из столицы в город Эль-Мансура.
К месту происшествия направлены более 50 машин скорой помощи, туда же прибыла глава Минздрава Хала Заид, чтобы на месте руководить спасательной операцией. В Тух выехали следователи, которым предстоит прояснить всю картину произошедшего.
Из-за неудовлетворительного состояния египетских железных дорог, изношенности подвижного состава, устаревших и требующих замены систем контроля за движением поездов аварии на железнодорожном транспорте происходят практически каждую неделю, однако в большинстве случаев они обходятся без жертв и пострадавших.
26 марта в провинции Сохаг столкнулись два пассажирских состава, следовавших в одном направлении. Как было установлено, к трагедии привели действия «неустановленных злоумышленников», которые сорвали стоп-кран в одном из поездов, после чего тот начал замедлять ход и почти остановился. В этот момент в него на большой скорости врезался идущий следом поезд, буквально подминая под себя и снося с путей вагоны.
В результате два вагона первого поезда, а также тепловоз и второй вагон шедшего сзади состава были сильно повреждены. Заблокированными в грудах искореженного металла оказались десятки людей, включая детей и женщин, на помощь которым поспешили оказавшиеся поблизости местные жители, однако без спецтехники многих спасти не удалось. Погиб машинист второго поезда. Жертвами аварии, по официальным данным, стали 19 человек, около 200 пострадали. Расследование показало, что к железнодорожной катастрофе привела преступная халатность как машиниста одного из составов, так и диспетчеров сразу на нескольких участках.
14 апреля в районе населенного пункта Минья эль-Камх в провинции Шаркия на севере страны сошли с рельсов четыре вагона поезда, пострадали 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.
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