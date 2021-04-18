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19:28 (мск), источник: Известия

У российского посольства в Праге протестующие устроили драку

Акция протеста прошла 18 апреля у российского посольства в Праге. Антироссийские демонстранты, пришедшие на мероприятие с русофобскими плакатами и выкрикивающие лозунги, устроили драку с участниками акции, которые поддерживают Россию. Об этом сообщил в воскресенье, 18 апреля, чешский портал Novinky.

Источник: AP 2020

Участники протеста собрались после заявления премьер-министра Андрея Бабиша, а также главы МВД и исполняющего обязанности главы МИД Яна Хамачека о том, что существуют подозрения к причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетицах, который произошел в 2014 году.

Также протестующие собрались из-за высылки 18 российских дипломатов из республики, о которой было объявлено накануне. Всего было замечено более сотник человек, которые приняли участие в протестах.
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Отмечается, что бойцы спецназа разняли людей, которые участвовали в потасовке. Полиция провела задержания. Некоторым протестующим выписали штрафы за несоблюдение ограничительных мер, введенных в Чехии, участники были без масок и респираторов.

В этот же день Гамачек заявил, что полиции Чехии известны личности двух мужчин, которых считают причастными к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны.

В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 т боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия «Военный технический институт». В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.

О намерении властей республики рассекретить доклад о расследовании взрывов в Врбетице накануне сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.
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В нем, по словам премьера, приводятся доказательства причастности агентов российских спецслужб к инциденту.

В тот же день Чехия объявила, что высылает 18 российских дипломатов. Власти страны объяснили свое решение тем, что те якобы были определены как сотрудники российских спецслужб. При этом никаких доказательств этого представлено не было.

МИД России на следующий день выразил решительный протест Чехии и пообещал принять ответные шаги.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что никаких оснований для высылки дипломатов из Чехии нет. По его мнению, высылка дипломатов в странах ЕС напоминает «гонку за верность Вашингтону».

Ситуации с российскими дипломатами предшествовали новые санкции США против РФ, указ о введении которых 15 апреля подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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