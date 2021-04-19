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12:42 (мск), источник: Известия

ФСБ выявила 55 подпольных оружейников в 21 регионе России

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили 55 подпольных оружейников в 21 российском регионе, у них изъяли более 220 единиц оружия, сообщили 19 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

В результате спецоперации была прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации и изготовлению оружия и боеприпасов, изъято 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Среди них — три пулемета, шесть автоматов (АКС-74У, АК-103, АКМС), 12 пистолетов-пулеметов (ППШ, «Кедр», чешский VZ-26), 108 винтовок, карабинов и ружей, 93 пистолета и револьвера, а также 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат, две минометные мины, около 8 тыс. патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 57 приспособлений для бесшумной стрельбы.

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Спецоперация проводилась в Москве, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, подчеркнули в ФСБ.

Ранее, в марте, в ФСБ сообщили о задержании более 70 подпольных оружейников в 28 регионах России и ликвидации 37 мастерских по изготовлению боеприпасов.

В частности, в изъятом силовиками арсенале 251 единица огнестрельного оружия, 80 кг взрывчатки и другие виды оружия.

Во время загрузки произошла ошибка.
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