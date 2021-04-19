Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
2020 богатейших людей мира — 2021
13:45 (мск), источник: ТАСС

МВД сообщило о росте IT-преступлений почти на 34%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МВД России фиксирует рост количества преступлений в IT-сфере почти на 34% с начала этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

Источник: Reuters

«В первом квартале текущего года в IT-сфере совершено на 33,7% больше преступлений, чем год назад, в том числе с использованием сети Интернет — на 51,6%, при помощи средств мобильной связи — на 31,6%», — говорится в сообщении.

Читайте также
Проведены обыски по делу о цифровых махинациях

В МВД также отметили, что на территории России по итогам трех месяцев зафиксирован рост количества тяжких и особо тяжких преступлений.

«Основное влияние на этот показатель оказало увеличение числа криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — отметили в МВД.

Также там сказали, что благодаря принимаемым МВД России мерам и взаимодействию с другими правоохранительными ведомствами оперативная обстановка во всех субъектах страны остается стабильной и контролируемой.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Один ребенок из 100 рождается с необычными половыми хромосомами, гонадами или гениталиями. Иногда это сразу бросается в глаза
Полную "оккупацию" страны тогда остановил, как говорят, только телефонный звонок из Парижа в Москву
Чехия не раскроет России детали расследования взрывов в Врбетице
С 1 мая изменится размер и график получения пенсий
Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР
Один из самых больших в мире айсбергов окончательно растаял
В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в 2021 году
Богатейший депутат отчитался о доходе в 6,3 млрд рублей
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
Акинфеев публично обратился к Гончаренко
Новости партнеров
Передвижные аптеки: "Единая Россия" сделает лекарства на селе дешевле
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
По инициативе "Единой России" в отдаленных селах появятся мобильные аптеки
Лекарства в село. Принят закон "Единой России" о передвижных аптеках
Дети
Джанабаева показала первое фото новорожденной дочери от Меладзе Звезды стали родителями 12 апреля
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Дом
8 недостатков, которые скрываются в модных трендах
Дизайнер перечислил все минусы евродвушки
Крошечный санузел, который выглядит роскошно: как оформить
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь