13:45 (мск), источник: ТАСС
МВД сообщило о росте IT-преступлений почти на 34%
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МВД России фиксирует рост количества преступлений в
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«В первом квартале текущего года в
В МВД также отметили, что на территории России по итогам трех месяцев зафиксирован рост количества тяжких и особо тяжких преступлений.
«Основное влияние на этот показатель оказало увеличение числа криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием
Также там сказали, что благодаря принимаемым МВД России мерам и взаимодействию с другими правоохранительными ведомствами оперативная обстановка во всех субъектах страны остается стабильной и контролируемой.