Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 апреляМанифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, первый Бостонский марафон и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
10«Потерянный рай»
19:50 (мск), источник: Известия

Китай выставил Украине иск в $3,6 млрд по делу завода «Мотор Сич»

Китайские инвесторы предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» выставили Украине иск в $3,6 млрд (около 273 млрд рублей). Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает «Страна. UA».

Источник: РИА "Новости"

«Это прямая цена, которую, возможно, придется заплатить налогоплательщикам из государственного бюджета за “неудачную” продажу стратегического предприятия», — отмечает журналист Дмитрий Марунич.

При этом уточняется, что непрямые потери составят еще большую сумму.

По словам журналиста, в 2019 году КНР являлась главным торговым партнером Украины с оборотом в $12,79 млрд (около 969 млрд рублей), затем в 2020 году этот показатель увеличился до $15,4 млрд (более 1 трлн рублей).

В настоящий момент дипломатические отношения между странами, как отмечает Марунич, тоже находятся под вопросом.
Читайте также
Суд в Киеве арестовал имущество и 100% акций предприятия «Мотор Сич»

Ранее, 25 марта, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что власти Китая призвали Украину соблюдать законные права китайских компаний и инвесторов.

Требования были озвучены в связи с решением украинского правительства вернуть в государственную собственность «Мотор Сич».

В конце января Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение СНБО о введении санкций против четырех китайских компаний и Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора «Мотор Сич». Срок санкций — три года. Кроме того, президент утвердил национализацию завода, крупный пакет акций которого принадлежит китайским бизнесменам.

В 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР.

В 2018 году СБУ заподозрила руководство завода в незаконной продаже более 50% акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.

«Мотор Сич» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2014 году предприятие оказалось в кризисной ситуации, после того как Киев отказался продавать продукцию основному заказчику — России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дороги дороги: передачу регионам доходов с акцизов на бензин отложат на 5 лет
Исполнят на ГИС: платформа экомониторинга может обойтись бюджету в 3 млрд рублей
МИД Чехии призвал союзников выслать российских дипломатов
ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за COVID-19
Власти Праги потребовали вернуть землю под посольством России
С 1 мая изменится размер и график получения пенсий
Самолет времен Второй мировой упал в воду на пляже во Флориде
Ученый: в России умерли более 75% пациентов на ИВЛ с COVID
В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в 2021 году
Здоровье
Продюсер Верки Сердючки рассказал о ее серьезной болезни Она длится уже не первый год.
Hi-Tech
Пользователей WhatsApp обманывают розовой темой Новая афера в популярном мессенджере
Горячие темы на Авто
Предложение --(моё ) 453
Оплата через сайт самозанятым 110
просто посмеяться. 88
Парадокс 80
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Краткий опрос для россиян: ты можешь изменить жизнь к лучшему
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Дети
Джанабаева показала первое фото новорожденной дочери от Меладзе Звезды стали родителями 12 апреля
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Опрос для тех, кому не безразлична судьба России. Твой голос важен
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь