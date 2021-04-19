Китай выставил Украине иск в $3,6 млрд по делу завода «Мотор Сич»

«Это прямая цена, которую, возможно, придется заплатить налогоплательщикам из государственного бюджета за “неудачную” продажу стратегического предприятия», — отмечает журналист Дмитрий Марунич.
При этом уточняется, что непрямые потери составят еще большую сумму.
По словам журналиста, в 2019 году КНР являлась главным торговым партнером Украины с оборотом в $12,79 млрд (около 969 млрд рублей), затем в 2020 году этот показатель увеличился до $15,4 млрд (более 1 трлн рублей).
В настоящий момент дипломатические отношения между странами, как отмечает Марунич, тоже находятся под вопросом.
Ранее, 25 марта, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что власти Китая призвали Украину соблюдать законные права китайских компаний и инвесторов.
Требования были озвучены в связи с решением украинского правительства вернуть в государственную собственность «Мотор Сич».
В конце января Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение СНБО о введении санкций против четырех китайских компаний и Ван Цзиня — акционера Skyrizon, компании-инвестора «Мотор Сич». Срок санкций — три года. Кроме того, президент утвердил национализацию завода, крупный пакет акций которого принадлежит китайским бизнесменам.
В 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР.
В 2018 году СБУ заподозрила руководство завода в незаконной продаже более 50% акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.
«Мотор Сич» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2014 году предприятие оказалось в кризисной ситуации, после того как Киев отказался продавать продукцию основному заказчику — России.