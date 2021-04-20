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15:37 (мск), источник: РБК

В Африке от полученных в бою ран умер избранный на шестой срок президент

Президент Чада Идрис Деби погиб через несколько дней после того, как был избран на шестой срок. Руководство страной принял на себя созданный военными Национальный совет переходного периода.

Источник: Reuters

Президент Чада Идрис Деби, руководивший этим африканским государством с 1990 года, скончался от ранений, полученных в бою с повстанцами, сообщает AFP. Международное Французское радио (RFI) сообщает, что Деби был ранен в ходе боев в минувшие выходные.

Официальный представитель армии Чада — генерал Азем Бермандоа Агуна — заявил, что Деби «испустил свой последний вздох, защищая суверенитет нации на поле боя».

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Би-би-си сообщает, что правительство и парламент Чада распущены и в течение следующих 18 месяцев страной будет править созданный военными совет.

«Национальный совет переходного периода заверяет народ Чада, что приняты все меры для обеспечения мира, безопасности и порядка в республике», — цитирует генерала Агуну Reuters.

Деби пришел к власти в 1990 году, после того как силы созданного им Патриотического движения спасения (Mouvement patriotique du salut, MPS) одержали победу в гражданской войне в Чаде. В апреле 2021 года Деби был переизбран на шестой президентский срок. По официальным данным, за его кандидатуру проголосовали около 80% избирателей.

Однако до очередной инаугурации Деби не дожил, решив посетить позиции войск, ведущих на севере страны борьбу с повстанцами Фронта перемен и согласия в Чаде (Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad, FACT).
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Евгений Калюков

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