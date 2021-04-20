В Африке от полученных в бою ран умер избранный на шестой срок президент

Президент Чада Идрис Деби, руководивший этим африканским государством с 1990 года, скончался от ранений, полученных в бою с повстанцами, сообщает AFP. Международное Французское радио (RFI) сообщает, что Деби был ранен в ходе боев в минувшие выходные.
Официальный представитель армии Чада — генерал Азем Бермандоа Агуна — заявил, что Деби «испустил свой последний вздох, защищая суверенитет нации на поле боя».
Би-би-си сообщает, что правительство и парламент Чада распущены и в течение следующих 18 месяцев страной будет править созданный военными совет.
«Национальный совет переходного периода заверяет народ Чада, что приняты все меры для обеспечения мира, безопасности и порядка в республике», — цитирует генерала Агуну Reuters.
Деби пришел к власти в 1990 году, после того как силы созданного им Патриотического движения спасения (Mouvement patriotique du salut, MPS) одержали победу в гражданской войне в Чаде. В апреле 2021 года Деби был переизбран на шестой президентский срок. По официальным данным, за его кандидатуру проголосовали около 80% избирателей.
Однако до очередной инаугурации Деби не дожил, решив посетить позиции войск, ведущих на севере страны борьбу с повстанцами Фронта перемен и согласия в Чаде (Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad, FACT).