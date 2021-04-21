СМИ: в США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку

Как передает Fox News, полиция приехала на вызов о попытке нападения с ножом. Тетя погибшей сообщила, что ее племянница взяла нож, чтобы защитить себя во время драки с другими людьми.
Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил, что инцидент был записан на видеокамеру. Он не сообщил подробности случившегося.
«Трагически погибла молодая женщина. Мы не знаем всех деталей», — написал Джинтер в Twitter.
Мэр попросил жителей сохранять спокойствие и «позволить Бюро расследований собирать факты». Однако у полицейского управления уже проходит акция протеста.
Убийство произошло примерно в то же время, когда оглашался вердикт по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полиции. Присяжные признали американского полицейского Дерека Шовина виновным по всем трем статьям. Его обвиняли в убийстве второй и третьей степеней, а также в непредумышленном убийстве второй степени.