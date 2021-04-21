Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 апреляДень основания Рима, создание Тихоокеанского флота ВМФ СССР и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
10«Потерянный рай»
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
06:22 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: в США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку

Полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макайю Брайант в американском Колумбусе (штат Огайо), сообщили ее родственники местным СМИ. При каких обстоятельствах она была убита, неизвестно.

Источник: Reuters

Как передает Fox News, полиция приехала на вызов о попытке нападения с ножом. Тетя погибшей сообщила, что ее племянница взяла нож, чтобы защитить себя во время драки с другими людьми.

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил, что инцидент был записан на видеокамеру. Он не сообщил подробности случившегося.

«Трагически погибла молодая женщина. Мы не знаем всех деталей», — написал Джинтер в Twitter.

Мэр попросил жителей сохранять спокойствие и «позволить Бюро расследований собирать факты». Однако у полицейского управления уже проходит акция протеста.

Убийство произошло примерно в то же время, когда оглашался вердикт по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полиции. Присяжные признали американского полицейского Дерека Шовина виновным по всем трем статьям. Его обвиняли в убийстве второй и третьей степеней, а также в непредумышленном убийстве второй степени.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Владимир Васильев: спирт Royal делали из кактусов
Лукашенко едет к Путину от США подальше
«Газпром» заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа РФ
В России предложили ввести лимит на потребление электричества
Найден устойчивый к антителам штамм коронавируса
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Белый медведь умер в зоопарке из-за брошенного в вольер мячика
У регионов РФ хотят забрать полномочия по борьбе с COVID-19
Турция назвала продажу дронов Украине сделкой «не против России»
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Больше президента: сколько зарабатывает Песков
Тайная сделка: вот почему Россия продала Аляску
Какая судьба ждет российский рубль
Кино
Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра Звезды посетили презентацию новой платформы KION от МТС
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Дети
Алекса выписалась из роддома и раскрыла имя дочери В сети обсуждают идеальную фигуру певицы
Леди
Возлюбленная Александра Петрова опубликовала редкое фото с ним Стася Милославская умилила сеть совместным кадром с актером
Дом
5 квартир-малышек, в которых вы захотите жить
Как выглядит квартира для студента-первокурсника
9 вариантов применения нашатырного спирта в уборке
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь