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17:23 (мск), источник: ТАСС

Москалькова сообщила, что серьезных рисков для здоровья Навального нет

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Алексея Навального, находящегося во владимирской областной больнице для осужденных, 20 апреля посещали врачи, серьезных рисков для его здоровья нет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

«Вчера Алексея Анатольевича Навального посещали гражданские врачи, четыре врача, которые обследовали его состояние здоровья. Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла со стороны властей», — сказала Москалькова.

Навальному предоставляют всю необходимую терапию, назначенную врачами, отметила Москалькова. «По моим данным, ему дают в полном объеме ту терапию, которая ему необходима по заключению врачей. По моим данным, капельница была у него не одна, и она осуществляется добровольно, с его согласия», — сказала омбудсмен.

Она также сообщила, что направила запрос в Генпрокуратуру о проверке ситуации с допуском к Навальному врачей. «Я вчера направила запрос в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы ситуацию, связанную с допуском врачей, проверили в рамках прокурорского надзора», — заявила Москалькова.

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