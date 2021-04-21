Москалькова сообщила, что серьезных рисков для здоровья Навального нет

«Вчера Алексея Анатольевича Навального посещали гражданские врачи, четыре врача, которые обследовали его состояние здоровья. Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно, с его согласия капельницы, состоящие из питательных смесей. Пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла со стороны властей», — сказала Москалькова.
Навальному предоставляют всю необходимую терапию, назначенную врачами, отметила Москалькова. «По моим данным, ему дают в полном объеме ту терапию, которая ему необходима по заключению врачей. По моим данным, капельница была у него не одна, и она осуществляется добровольно, с его согласия», — сказала омбудсмен.
Она также сообщила, что направила запрос в Генпрокуратуру о проверке ситуации с допуском к Навальному врачей. «Я вчера направила запрос в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы ситуацию, связанную с допуском врачей, проверили в рамках прокурорского надзора», — заявила Москалькова.