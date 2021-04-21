Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 апреляДень основания Рима, создание Тихоокеанского флота ВМФ СССР и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
14:32 (мск), источник: Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде задержан академик РАН Ефим Хазанов

Академик РАН, лауреат Госпремии в области науки и технологий Ефим Хазанов задержан в Нижнем Новгороде во вторник, 20 апреля. Предположительно, причиной стали репосты информации об Алексее Навальном в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил «Ъ» господин Хазанов, его доставили в отдел полиции Канавинского района. «Задержали днем на работе, привезли в полицию. Сказали, что писал в Facebook о Навальном, а я считаю, что не писал», — рассказал ученый. Он добавил, что пока находится в холле отделения, никаких процессуальных действий сотрудники полиции не проводят. К физику выехал адвокат Михаил Липкин.

На странице господина Хазанова в соцсети опубликованы репосты информации Алексея Навального из колонии, обращение правозащитников к Владимиру Путину о состоянии осужденного, а также посты Леонида Волкова о состоянии здоровья основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов). В полиции пока не комментируют задержание Ефима Хазанова.

Ефим Хазанов — российский физик-экспериментатор, специализируется на создании лазерных систем. В 2008 году избран членом-корреспондентом РАН по отделению физических наук. В 2012 году удостоен Премии правительства РФ за работы по созданию петаваттного лазерного комплекса. В 2018 году награжден Государственной премией РФ за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

Во время загрузки произошла ошибка.
 Владимир Васильев: спирт Royal делали из кактусов
Лукашенко едет к Путину от США подальше
Путин заявил о «подвывающих» вокруг России «шакалах Табаки»
Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми
Росреестр начал замораживать сделки с недвижимостью
Синоптик назвал сроки сохранения непогоды в России
Найден устойчивый к антителам штамм коронавируса
Чехия запросила встречу с союзниками по НАТО
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Вилков после показательного изгнания выносит сор из избы
Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Путин утвердил льготы для граждан старше 70 лет
Дети
Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми Родителям школьников президент пообещал единовременную выплату
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь