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18:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

У берегов Бали пропала индонезийская подлодка. К поискам привлечен военный флот

В Индонезии у берегов острова Бали пропала подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 членами экипажа на борту. Власти объявили о начале спасательной операции.

Источник: ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Субмарина проводила учебные маневры в водах к северу от Бали, но в среду утром не вышла на связь. Как сообщают индонезийские власти, подлодка должна была принять участие в запусках торпед, но исчезла после того, как получила разрешение отойти на более глубоководный участок.

Вертолет, который принимает участие в поисках, заметил в море масляное пятно в месте, где, как предполагается, лодка пошла на глубину.

К поисковой операции привлечены военные корабли. Власти Индонезии обратились за помощью к соседям — Австралии, Сингапуру и Индии. По данным министерства обороны страны, эти государства готовы содействовать.

«Наш флот занимается поисками. Мы знаем квадрат, но там довольно глубоко», — сказал адмирал Юлиус Виджоджоно в комментарии агентству Франс пресс.

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Субмарина KRI Nanggala-402 немецкого производства — одна из пяти подводных лодок, стоящих на вооружении военно-морского флота Индонезии.

Она была построена в конце 1970-х годов, а с 2010 по 2012 год проходила ремонт в Южной Корее, сообщает Рейтер. Однако пока неизвестно, связано ли исчезновение субмарины с ее техническим состоянием.

Представитель индонезийского командования заявил, что это первый подобный инцидент для страны.

Последний случай с исчезновением подводной лодки произошел в 2017 году. Тогда пропала аргентинская субмарина с 44 моряками. Место ее катастрофы было обнаружено спустя год, власти Аргентины констатировали, что подлодка взорвалась.

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