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23:30 (мск), источник: ТАСС

Около 3,5 тыс. человек приняли участие в несанкционированных акциях в 27 городах РФ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Почти 3,5 тыс. человек приняли участие в несанкционированных акциях в 27 городах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Источник: РИА "Новости"

Так, по данным ведомства, в несанкционированных акциях в 27 городах России, таких как Барнаул, Кызыл, Тюмень, Петрозаводск, Ухта, Псков, Мурманск, Омск, Вологда, Владивосток, приняли участие около 3,5 тыс. человек.

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По данным МВД, в Барнауле приняли участие 150 человек, в Кызыле — 2, Тюмени — 50, Петрозаводске — 100, Воркуте — 0, Ухте — 9, Пскове — 20, Великом Новгороде — 0, Мурманске — 100, Вологде — 30, Череповце — 15, Омске — 900, Томске — 130, Улан-Удэ — 40, Горно-Алтайске — 3, Новосибирске — 1000, Ангарске — 45, Братске — 28, Иркутске — 500, Благовещенске — 15, Чите — 67, Комсомольске-на-Амуре — 3, Хабаровске — 200, Владивостоке — 350, Южно-Сахалинске — 80, Магадане — 40, Петропавловске-Камчатском — 30.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщала, что в несанкционированной акции в центре Москвы принимают участие около 6 тыс. человек.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в центре Петербурга в несанкционированной акции участвуют 4,5 тыс. человек.

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