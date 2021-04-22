Сирия и Израиль подверглись ракетной атаке

Уточняется, что сигнализация сработала недалеко от ядерного реактора Израиля.
Армия обороны страны также подтвердила наличие сирен, однако отказалась от раскрытия сведений об атаке, которая произошла на фоне пика напряженности в отношениях между Израилем и Ираном.
Инцидент произошел спустя несколько недель после нападения на ядерный объект Тегерана в Натанзе, ответственность за которое «приписывается» израильской стороне.
Сирийское агентство SANA в этот же день, 22 апреля, сообщило об отражении средствами противовоздушной обороны израильской атаки в районе Думайр в провинции Дамаск.
Накануне, 21 апреля, стало известно о мощном взрыве, прогремевшем на заводе ракетных технологий Tomer в израильском городе Рамла. На момент взрыва на заводе происходили испытания, но по словам Tomer, данные меры проводились в плановом характере, и ничего необычного не произошло. Жертв в результате произошедшего нет.