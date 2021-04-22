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04:51 (мск), источник: Известия

Сирия и Израиль подверглись ракетной атаке

В ночь на четверг в районе израильской пустыни Негер сработали сирены воздушной тревоги, после чего жители центральной части страны, в том числе Иерусалима, сообщили о взрывах. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает газета The Times of Israil.

Уточняется, что сигнализация сработала недалеко от ядерного реактора Израиля.

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Армия обороны страны также подтвердила наличие сирен, однако отказалась от раскрытия сведений об атаке, которая произошла на фоне пика напряженности в отношениях между Израилем и Ираном.

Инцидент произошел спустя несколько недель после нападения на ядерный объект Тегерана в Натанзе, ответственность за которое «приписывается» израильской стороне.

Сирийское агентство SANA в этот же день, 22 апреля, сообщило об отражении средствами противовоздушной обороны израильской атаки в районе Думайр в провинции Дамаск.

Накануне, 21 апреля, стало известно о мощном взрыве, прогремевшем на заводе ракетных технологий Tomer в израильском городе Рамла. На момент взрыва на заводе происходили испытания, но по словам Tomer, данные меры проводились в плановом характере, и ничего необычного не произошло. Жертв в результате произошедшего нет.

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