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06:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Поддельную вакцину Pfizer обнаружили в двух странах

Американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные версии ее вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Источник: AFP 2020

В Мексике около 80 человек получили в клинике поддельную вакцину за приблизительную стоимость в тысячу долларов за дозу.

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Отмечается, что обнаруженные флаконы были с поддельной этикеткой.

По предварительным данным, в Польше поддельный препарат на самом деле является лекарством против морщин. Местные власти сообщили, что фальшивую вакцину никто не успел получить.

Флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований, затем Pfizer подтвердила, что препараты являются подделкой.

18 марта в Мексике таможенники нашли партию поддельной российский вакцины «Спутник V» на борту частного самолета. Почти шесть тысяч доз лжепрепарата были спрятаны в сумках-холодильниках среди безалкогольных напитков и сладостей. На снимках, опубликованных правительством, видно, что в русскоязычных надписях на ампулах есть ошибки, в том числе в написании названия вакцины.

Во время загрузки произошла ошибка.
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