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10:47 (мск), источник: Известия

В Севастополе задержали подозреваемого в госизмене россиянина

В Севастополе задержали россиянина, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Возбуждено дело о государственной измене. Об этом в четверг, 22 апреля, заявили в пресс-службе ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», — говорится в сообщении.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена), отметили в ведомстве. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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«Ленинским районным судом города Севастополя принято решение заключить россиянина под стражу на 2 месяца», — добавили в ФСБ.

13 апреля Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене. Отмечается, что он кандидат технических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института (МФТИ).

По сведениям источника ТАСС, Голубкин интересовался гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм, генетическими алгоритмами оптимизации.

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