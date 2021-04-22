В Севастополе задержали подозреваемого в госизмене россиянина

«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», — говорится в сообщении.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена), отметили в ведомстве. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
«Ленинским районным судом города Севастополя принято решение заключить россиянина под стражу на 2 месяца», — добавили в ФСБ.
13 апреля Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене. Отмечается, что он кандидат технических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института (МФТИ).
По сведениям источника ТАСС, Голубкин интересовался гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм, генетическими алгоритмами оптимизации.