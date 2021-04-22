Бывшую сотрудницу банка из Уфы обвиняют в растрате 70 млн рублей

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, с 2016 по 2019 годы обвиняемая по договоренности с управляющей и старшим кассиром оформляла договоры страхования жизни и страховые полисы на неограниченный круг лиц, составляла приходные кассовые ордеры без внесения денег в кассу банка. Тем самым она совершила растрату вверенных денег в пользу страховых компаний. За оформление договоров страхования и полисов обвиняемая получала мотивационные выплаты. Сумма ущерба, нанесенного банку, составила 70 млн руб.
Собеседник «Ъ-Уфа», знакомый с обстоятельствами преступления, сообщил, что Кристина Лопатина работала в допофисе «Бинбанка» «На Первомайской» (в январе 2019 года «Бинбанк» присоединен к банку «Открытие»). Преступление было выявлено сотрудниками «Открытия». На момент начала расследования обвиняемая, отметил собеседник, ушла в декретный отпуск. Управляющий допофисом, добавил он, «был уволен по статье». .
На предварительном следствии Кристина Лопатина пояснила, что составляла фиктивные договоры страхования без участия клиентов для выполнения ежемесячных прогнозов, устанавливаемых центральным офисом, и получения премий.
Обвиняемая вину признала и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Влада Шипилова