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11:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывшую сотрудницу банка из Уфы обвиняют в растрате 70 млн рублей

В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка «Открытие» Кристины Лопатиной, обвиняемой в растрате (ч. 2 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Источник: AP 2020

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, с 2016 по 2019 годы обвиняемая по договоренности с управляющей и старшим кассиром оформляла договоры страхования жизни и страховые полисы на неограниченный круг лиц, составляла приходные кассовые ордеры без внесения денег в кассу банка. Тем самым она совершила растрату вверенных денег в пользу страховых компаний. За оформление договоров страхования и полисов обвиняемая получала мотивационные выплаты. Сумма ущерба, нанесенного банку, составила 70 млн руб.

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Собеседник «Ъ-Уфа», знакомый с обстоятельствами преступления, сообщил, что Кристина Лопатина работала в допофисе «Бинбанка» «На Первомайской» (в январе 2019 года «Бинбанк» присоединен к банку «Открытие»). Преступление было выявлено сотрудниками «Открытия». На момент начала расследования обвиняемая, отметил собеседник, ушла в декретный отпуск. Управляющий допофисом, добавил он, «был уволен по статье». .

На предварительном следствии Кристина Лопатина пояснила, что составляла фиктивные договоры страхования без участия клиентов для выполнения ежемесячных прогнозов, устанавливаемых центральным офисом, и получения премий.

Обвиняемая вину признала и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Влада Шипилова

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